شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد حجازي يسجل أول أهدافه مع اتحاد جدة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - سجل النجم المصري أحمد حجازي، مدافع نادي اتحاد جدة، هدف تعادل فريقه في شباك أهلي جدة في مباراة ديربي جدة.

وأحرز حجازي هدف التعادل لفريقه في وقت قاتل خلال الدقيقة 86 من عمر اللقاء، بعدما استقبل كرة عرضية من ضربة ركنية، ليسدد كرة أرضية سكنت شباك حارس أهلي جدة.

ويعتبر هدف حجازي في ديربي جدة هو الأول للمدافع المصري منذ انتقاله للفريق السعودي.