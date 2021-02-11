ليفاندوفسكي يتوج بجائزة افضل لاعب في كأس العالم للاندية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 11 فبراير 2021

حصد النجم الدولي البولندي لنادي ​بايرن ميونيخ​ الالماني ​روبرت ليفاندوفسكي​ جائزة أفضل لاعب في ​بطولة كأس العالم للاندية​، وذلك بعد تألقه في مباراة نصف النهائي أمام الأهلي، والمباراة النهائية امام مع ​تيغريس​ المكسيكي، والتي انتهت بفوز الفريق البافاري بهدف نظيف.

