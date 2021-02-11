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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر ليفاندوفسكي يتوج بجائزة افضل لاعب في كأس العالم للاندية والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 11 فبراير 2021
حصد النجم الدولي البولندي لنادي بايرن ميونيخ الالماني روبرت ليفاندوفسكي جائزة أفضل لاعب في بطولة كأس العالم للاندية، وذلك بعد تألقه في مباراة نصف النهائي أمام الأهلي، والمباراة النهائية امام مع تيغريس المكسيكي، والتي انتهت بفوز الفريق البافاري بهدف نظيف.
فيما توجّ الفرنسي أندريه بيير جينياك مُهاجم تيغريس المكسيكي بجائزة ثاني أفضل لاعب، بينما نال الدولي الألماني جوشوا كيميتش متوسط ميدان بايرن ميونيخ جائزة ثالث أفضل لاعب.
يذكر ان فريق بايرن ميونيخ كان قد حقق سداسية تاريخية تحت قيادة مدربه المخضرم هانز فليك.