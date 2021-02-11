الدوري السعودي: تعادل ثمين للاتحاد امام الاهلي والمنافسة على اللقب تشتعل

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 11 فبراير 2021

ضمن منافسات الجولة الـ 18 من ​الدوري السعودي لكرة القدم​، خطف فريق ​الاتحاد​ تعادلاً مثيراً في المباراة التي جمعته امام نظيره ​الاهلي​ على الملعب الرديف بمدينة الملك عبدالله الرياضية، وانتهت هذه المواجهة بواقع 1 – 1 .



تمكن فريق الاهلي من افتتاح التسجيل في هذا اللقاء في الدقيقة 24 عن طريق اللاعب عبدالرحمن عبدالله غريب لتشعل اجواء المباراة، ولكن فرص كلا الفريقين باءت بالفشل لحين تمكن فريق الضيوف من احراز هدف التعادل في الدقيقة 86 عن طريق اللاعب احمد حجازي ليمنح فريقه نقطة ثمينة وليمنع بدوره فريق الاهلي من تصدر ترتيب هذه البطولة.