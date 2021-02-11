فليك يكتب التاريخ ويحقق مع البايرن سداسية تاريخية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 11 فبراير 2021

حقق فريق ​بايرن ميونيخ​ الألماني سادس القابه لهذا العام، وذلك عقب الفوز المهم والصعب الذي حققه على خصمه ​تيغريس أونال​ المكسيكي في نهائي ​بطولة كأس العالم للأندية​، واقيمت هذه المباراة في ملعب المدينة التعليمية، في قطر.



وكان الفريق البافاري قد تأهل إلى نهائي هذه البطولة عقب فوزه على فريق الأهلي المصري في نصف نهائي البطولة بهدفين دون رد، بينما فاز تيغريس أونال على بالميراس البرازيلي بهدف دون رد، والذي سقط بدوره خلال مواجهة القلعة الحمراء بركلات الترجيح، ليحصد فريق الاهلي الميدالية البرونزية في هذه البطولة.

وبالعودة الى اللقاء، تمكن الفريق المكسيكي من فرض خطة دفاعية محكمة حيث صعب على ابناء المدرب هانز فليك فرصة اختراق منطقة الجزاء خلال فعاليات الشوط الاول.

وفي الشوط الثاني، دخل الفريق البافاري بحماس كبير حيث واصل فرض سيطرته على الكرة حيث تمكن اللاعب بنجامين بافارد من احراز الهدف الوحيد في الدقيقة 59، مستغلًا عرضية وصلت إليه ليسددها داخل شباك الفريق المكسيكي، ولم يجد فريق الحصم الخطة المناسبة لاختراق دفاعات الفريق الالماني الذي واصل تقديم افضل عروضه ولكن الخظ قد عانده وحرمه من تعزيز النتيجة لحين انتهاء اللقاء بواقع 1 – 0.

يذكر ان فريق البايرن كان قد حقق لقب الدوري الالماني، كأس المانيا، كأس السوبر الالماني، دوري ابطال اوروبا، كأس السوبر الاوروبي وكأس العالم للاندية.