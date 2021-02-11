موسيماني: ليست الميدالية التي أردناها

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 11 فبراير 2021

علّق المدرب بيتسو ​موسيماني​ على إحراز فريق ​الأهلي​ المصري المركز الثالث في بطولة ​كأس العالم للأندية​ بعد فوزه على فريق بالميراس البرازيلي بركلات الترجيح، معربا عن خيبة أمله لعدم الفوز بالبطولة.



وكتب موسيماني عبر حسابه على تويتر: "ليست الميدالية التي كنا نرغب في الحصول عليها لكنها الميدالية الواقعية. لكن يجب أنّ نتواضع ونقدر حصولنا على ميدالية لإفريقيا، سنعود في العام المُقبل والقتال من أجل مركز أفضل".