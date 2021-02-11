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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر موسيماني: ليست الميدالية التي أردناها والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 11 فبراير 2021
علّق المدرب بيتسو موسيماني على إحراز فريق الأهلي المصري المركز الثالث في بطولة كأس العالم للأندية بعد فوزه على فريق بالميراس البرازيلي بركلات الترجيح، معربا عن خيبة أمله لعدم الفوز بالبطولة.
وكتب موسيماني عبر حسابه على تويتر: "ليست الميدالية التي كنا نرغب في الحصول عليها لكنها الميدالية الواقعية. لكن يجب أنّ نتواضع ونقدر حصولنا على ميدالية لإفريقيا، سنعود في العام المُقبل والقتال من أجل مركز أفضل".