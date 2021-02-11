شكرا لقرائتكم خبر عن كاريلي بعد اللقاء: طريقة الأهلي لا تليق بفريق كبير.. وفلادان يرد: التنظير سهل! والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أبدى مدرب الاتحاد كاريلي استغرابه من الطريقة الدفاعية التي انتهجها الأهلي في مباراة الديربي التي جمعت الفريقين مساء اليوم وانتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله، وقال: تفاجأنا بطريقة لعب الأهلي التي لا تليق بفريق كبير وتوقعت أن أواجه فريقاً يفتح اللعب ويلعب مباراة هجومية ولا ينتظر أخطاءنا فقط وهو ما لم يحدث.

وأشار مدرب الاتحاد إلى أن فريقه استغل هذا التراجع في شوط المباراة الثاني وأجروا عدة تغييرات هجومية ساعدتهم على السيطرة التامة وتسجيل التعادل، كما لم يوفقوا في عدة فرص أخرى كانت كفيلة بخروجهم فائزين.

ورفض كاريلي كافة الانتقادات حول اختيار الأسماء المشاركة في المباريات، إذ قال: مع كامل تقديري واحترامي لكافة الاتحاديين إلا أنني أنا المدرب والمسؤول عن الفريق والمتواجد بشكل يومي مع اللاعبين وأعرف من هو الأجهز والأفضل للمشاركة.

من ناحيته أبدى مدرب الأهلي فلادان احترامه لرأي مدرب الاتحاد كاريلي حول الطريقة التي لعب بها، وقال: أحترم رأي كاريلي ومن الطبيعي أنه يتفاجأ إلا أننا مررنا بظروف صعبة في المباراة منها الإصابة المبكرة لميتريتا وعدم الجاهزية الكاملة لحسين المقهوي الذي لعب المباراة وهو في حالة صحية غير جيدة.

وواصل فلادان قائلاً: من السهل أن يكون هناك أحاديث وتنظير بعد المباراة، إلا أننا لو وعدنا إلى ماحدث في اللقاء سنجد أننا واجهنا المرمى عدة مرات وكنا قريبين من تسجيل هدف ثان لو حدث لتغير الوضع بشكل كامل.