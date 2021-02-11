الفيصلي يتربص بالوحدة في المجمعة

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ويحتل الفيصلي المركز الـ11 برصيد 20 نقطة وبفارق نقطة عن الوحدة صاحب المركز الـ10، مما يعني أن فوز الفيصلي يصعد به مركزا على الأقل في سلم الترتيب. ويتفوق الفيصلي دفاعيا، حيث اهتزت شباكه 21 مرة مقابل 28 مرة للوحدة، أما على صعيد الهجوم فالفريق الوحداوي يتفوق بفارق 3 أهداف، حيث سجل 23 هدفا مقابل 20 هدفا للفيصلي.وكان الوحدة قد حقق فوزه الوحيد في العام الماضي بهدف دون مقابل، لكن الفيصلي عاد لتحقيق الانتصار في الدور الأول عندما فاز بهدفين مقابل هدف.
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