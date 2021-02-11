شكرا لقرائتكم خبر الباطن يقيل مدربه قبل مواجهة الرائد بساعات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وجاء قرار إدارة النادي بعد تردي النتائج الكروية وبقاء الفريق ضمن الفرق المهددة بالعودة لدوري الأمير محمد بن سلمان لأندية الدرجة الأولى.وكان الصربي الكسندر قاد فريق الشرطة العراقي أمس ضمن الجولة الـ 19 لمنافسات الدوري العراقي أمام فريق الصناعات، وقد اشترط الكسندر على الباطن اصطحاب مساعديه للعمل معه في الملاعب السعودية والذين يتقدمهم مساعده حسين عبدالواحد، ومدرب الحراس عماد هاشم.
تضميد الجراح من يضمد جراحه على حساب الآخر.. هذا هو عنوان مباراة الرائد وضيفه الباطن والتي تلعب اليوم ضمن مباريات الجولة الـ 18 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان لكرة القدم.
الرائد عاد للتو من خسارة كبيرة في الجولة الماضية على يد الشباب برباعية مقابل هدف، كما هو الباطن الذي خسر على أرضه أمام الفيصلي بثنائية نظيفة.
كانت هذه تفاصيل خبر الباطن يقيل مدربه قبل مواجهة الرائد بساعات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.