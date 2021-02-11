شكرا لقرائتكم خبر الباطن يقيل مدربه قبل مواجهة الرائد بساعات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أقال نادي الباطن مدربه البرتغالي خوسيه جاريدو قبل مباراة الرائد، وعين مدرب فريقي الأهلي والرائد الأسبق الصربي الكسندر اليتيش بديلا عنه.

وجاء قرار إدارة النادي بعد تردي النتائج الكروية وبقاء الفريق ضمن الفرق المهددة بالعودة لدوري الأمير محمد بن سلمان لأندية الدرجة الأولى.

وكان الصربي الكسندر قاد فريق الشرطة العراقي أمس ضمن الجولة الـ 19 لمنافسات الدوري العراقي أمام فريق الصناعات، وقد اشترط الكسندر على الباطن اصطحاب مساعديه للعمل معه في الملاعب السعودية والذين يتقدمهم مساعده حسين عبدالواحد، ومدرب الحراس عماد هاشم.

تضميد الجراح من يضمد جراحه على حساب الآخر.. هذا هو عنوان مباراة الرائد وضيفه الباطن والتي تلعب اليوم ضمن مباريات الجولة الـ 18 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان لكرة القدم.

الرائد عاد للتو من خسارة كبيرة في الجولة الماضية على يد الشباب برباعية مقابل هدف، كما هو الباطن الذي خسر على أرضه أمام الفيصلي بثنائية نظيفة.