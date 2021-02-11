الاتفاق يقسو على أبها برباعية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أمطر فريق الاتفاق مرمى ضيفه أبها بأربعة أهداف مقابل هدف، في مواجهة سيطر فيها (النواخذة) على مجريات شوطيها بعد أن بادروا بالتسجيل منذ الدقيقة 3 بهدف ذكي من محمد الكويكبي أعقبه تسديدة قوية من البرازيلي دي سوزا بالدقيقة 7 قبل أن يعود الكويكبي ويعزز تقدم فريقه بالثالث 31، في حين أضاف التونسي نعيم السيليتي الهدف الرابع لـ(النواخذة) 69، بينما سجل لأبها رياض شراحيلي. وذلك في المواجهة التي احتضنها استاد مدينة الأمير سعود بن جلوي بالراكة ضمن مباريات الجولة الثامنة عشرة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين. كيف انتصر الاتفاق؟ الرغبة في التعويض بعد التعثر في مواجهة العين.

التنظيم المحكم والتحضير المتميز قبل المباراة لمدربه خالد العطوي.

الانتشار المثالي للاعبي الاتفاق والزيادة العددية في الثلث الأخير.

الحالة الفنية العالية للاعبي الاتفاق وخاصة من الثنائي محمد الكويكبي ونعيم السليتي.

مفاجأة أبها في التسجيل المبكر الذي منح الفريق الأفضلية في اللقاء.

استمرار المدرب خالد العطوي على نفس الأفكار رغم التقدم بالنتيجة. لماذا خسر أبها؟ حالة التراخي والثقة المفرطة التي دخل بها اللاعبون عقب الفوز على الهلال.

التباعد الكبير بين خطوط الفريق والذي مكن الاتفاق من السيطرة على الملعب.

تأثر الفريق بالتسجيل الاتفاقي المبكر.

غياب عدد من لاعبي الفريق المؤثرين عن مستواهم المعهود (سعد بقير- ستنابيرج).

التعامل غير المثالي من مدرب أبها خلال الشوط الأول.

غياب الحارس عبدالعالي المحمدي السد المنيع للفريق عن مستواه المعهود.

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