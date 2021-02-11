شكرا لقرائتكم خبر حجازي يحرم الأهلي فرحة الديربي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - حرم مدافع نادي الاتحاد أحمد حجازي الأهلي من الفوز في لقاء الديربي بعد أن استطاع تسجيل هدف التعادل لفريقه الاتحادي عند الدقيقة 86 من زمن المباراة.

وكان الأهلي أنهى الشوط الأول متقدما بهدف عبدالرحمن غريب والذي سجله بعد دخوله بديلا عن المصاب ميتريتا والذي فقد الأهلي مع خروجه نصف خطورته كونه اللاعب الأبرز على مستوى صناعة الفرص بالفريق.

ويعتبر هذا التعادل مخيبا للفريقين، حيث إنهما منافسان على صدارة الترتيب، كما أن الشباب والهلال إضافة إلى النصر والتعاون هم الأكثر فرحا بتعثر الأهلي والاتحاد؛ ليتسنى لهم القرب من المنافسة على صدارة الدوري والتي تشهد هذا الموسم تنافسا شرسا في قمة الترتيب.

بعد المواجهة:

إصابة أهم لاعب في الأهلي الروماني ميتريتا.

شهد اللقاء كثرة الاحتجاجات على الحكم خصوصا من الجانب الاتحادي.

مشادة كلامية بين حكم اللقاء والجهاز الفني والإداري لنادي الاتحاد عقب نهاية الشوط الأول.

الاتحاد الأكثر استحواذا في اللقاء بواقع 60%.

الاتحاد انتصر بالديربي وتعادل وهذا لم يحدث منذ 9 مواسم.

الأهلي يقفز للوصافة والاتحاد يستقر في الرابع موقتا حتى تستكمل مواجهات الجولة.

كيف فرط الأهلي في الفوز؟

التعامل غير الجيد من المدرب فلادان مع مجريات الشوط الثاني.

إضاعة عدد كبير من الفرص على مستوى خط الهجوم.

تحمل دفاع الأهلي ضغط الهجوم الاتحادي وضعف المساندة من لاعبي الوسط.

قلة الزيادة العددية في التحولات الهجومية للأهلي.

كيف عاد الاتحاد للقاء؟