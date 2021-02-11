حجازي يحرم الأهلي فرحة الديربي

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وكان الأهلي أنهى الشوط الأول متقدما بهدف عبدالرحمن غريب والذي سجله بعد دخوله بديلا عن المصاب ميتريتا والذي فقد الأهلي مع خروجه نصف خطورته كونه اللاعب الأبرز على مستوى صناعة الفرص بالفريق.ويعتبر هذا التعادل مخيبا للفريقين، حيث إنهما منافسان على صدارة الترتيب، كما أن الشباب والهلال إضافة إلى النصر والتعاون هم الأكثر فرحا بتعثر الأهلي والاتحاد؛ ليتسنى لهم القرب من المنافسة على صدارة الدوري والتي تشهد هذا الموسم تنافسا شرسا في قمة الترتيب.
بعد المواجهة:
- إصابة أهم لاعب في الأهلي الروماني ميتريتا.
- شهد اللقاء كثرة الاحتجاجات على الحكم خصوصا من الجانب الاتحادي.
- مشادة كلامية بين حكم اللقاء والجهاز الفني والإداري لنادي الاتحاد عقب نهاية الشوط الأول.
- الاتحاد الأكثر استحواذا في اللقاء بواقع 60%.
- الاتحاد انتصر بالديربي وتعادل وهذا لم يحدث منذ 9 مواسم.
- الأهلي يقفز للوصافة والاتحاد يستقر في الرابع موقتا حتى تستكمل مواجهات الجولة.
كيف فرط الأهلي في الفوز؟
- التعامل غير الجيد من المدرب فلادان مع مجريات الشوط الثاني.
- إضاعة عدد كبير من الفرص على مستوى خط الهجوم.
- تحمل دفاع الأهلي ضغط الهجوم الاتحادي وضعف المساندة من لاعبي الوسط.
- قلة الزيادة العددية في التحولات الهجومية للأهلي.
- الضغط الكبير على دفاع الأهلي خصوصا آخر ربع ساعة من زمن اللقاء.
- التركيز على ضعف الدفاع الأهلاوي في الكرات العرضية.
- التنوع الهجومي للاتحاد من الأطراف والعمق.
- الزيادة العددية في مناطق الخصم.
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