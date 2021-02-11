وفاة بطل السباحة العالمي عبدالرحمن الحمدان

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ونجح الراحل في تحقيق إنجازين كبيرين في الألعاب العالمية الصيفية بشنجهاي عندما توج بميداليتين ذهبيتين في سباق سباحة الـ25 مترا، و50 مترا، قبل 12 عاما، بخلاف تحقيقه لعدد من الميداليات على الصعيدين الداخلي والخارجي في رياضة السباحة.حيث نال (رحمه الله) شهرة واسعة بعدما سلط الإعلام الصيني آنذاك الضوء على الإنجاز الفريد وسمته الصحافة الصينية (البطل) وانتشرت صوره في الشوارع وعلى أغلفة المجلات، وأبرزت صوره في الصحف إضافة لنشرات رئيسة تلفزيونية، وأخذت الجماهير الصينية حين تراه تناديه بـ (ساتا أرابو) أي العربي السعودي.
وكان الراحل يحلم بقطع بحر المانش، وأن يصبح مدربا عالميا في السباحة لذوي الاحتياجات الخاصة.
عبدالرحمن بن حسن الحمدان
- تاريخ الميلاد: 2 / 1 / 1418 هـ
- الإعاقة: مزدوجة 1- حركية (صلب مشقوق) 2- ذهنية (صعوبات التعلم)
- الألقاب: (قرش الصحراء – المعجزة السعودية – قاهر المياه – البطل القادم من جزيرة العرب)
- عدد المشاركات: 11 مشاركة في بطولات السباحة الداخلية والعالمية
- عدد الميداليات: 18 ميدالية داخلية و6 ميداليات دولية
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