وفاة بطل السباحة العالمي عبدالرحمن الحمدان

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - فقدت الرياضة السعودية أمس أبرز سباحيها لذوي الاحتياجات الخاصة بطل العالم في السباحة عبدالرحمن الحمدان (22 عاما) إثر مرضه.

ونجح الراحل في تحقيق إنجازين كبيرين في الألعاب العالمية الصيفية بشنجهاي عندما توج بميداليتين ذهبيتين في سباق سباحة الـ25 مترا، و50 مترا، قبل 12 عاما، بخلاف تحقيقه لعدد من الميداليات على الصعيدين الداخلي والخارجي في رياضة السباحة.

حيث نال (رحمه الله) شهرة واسعة بعدما سلط الإعلام الصيني آنذاك الضوء على الإنجاز الفريد وسمته الصحافة الصينية (البطل) وانتشرت صوره في الشوارع وعلى أغلفة المجلات، وأبرزت صوره في الصحف إضافة لنشرات رئيسة تلفزيونية، وأخذت الجماهير الصينية حين تراه تناديه بـ (ساتا أرابو) أي العربي السعودي.

وكان الراحل يحلم بقطع بحر المانش، وأن يصبح مدربا عالميا في السباحة لذوي الاحتياجات الخاصة.

عبدالرحمن بن حسن الحمدان