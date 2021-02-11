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حكم نهائي مونديال الأندية يدير ديربي الرياض

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- بواسطة أيمن الوشواش - ذكرت تقارير صحفية أمس أن طاقم حكام من أوروجواي سيدير مباراة ديربي العاصمة السعودية الذي يجمع بين النصر والهلال في 23 فبراير الحالي بملعب جامعة الملك سعود ضمن فعاليات دوري كأس الأمير لكرة القدم.

وأشارت إلى أن لجنة الحكام بالاتحاد السعودي لكرة القدم استقرت على الاستعانة بالحكم إستيبان أوستوجيتش لإدارة المباراة وسيعاونه مواطناه نيوكولاس تاران وريتشارد ترينيداد، فيما سيتولى الكولومبي نيكولاس جالو الإشراف على تقنية الفيديو (فار).

وأدار أوستوجيتش المباراة النهائية لكأس العالم للأندية أمس في العاصمة القطرية الدوحة بين بايرن ميونخ الألماني وتيجريس أونال المكسيكي.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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