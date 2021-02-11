حكم نهائي مونديال الأندية يدير ديربي الرياض

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وأشارت إلى أن لجنة الحكام بالاتحاد السعودي لكرة القدم استقرت على الاستعانة بالحكم إستيبان أوستوجيتش لإدارة المباراة وسيعاونه مواطناه نيوكولاس تاران وريتشارد ترينيداد، فيما سيتولى الكولومبي نيكولاس جالو الإشراف على تقنية الفيديو (فار).وأدار أوستوجيتش المباراة النهائية لكأس العالم للأندية أمس في العاصمة القطرية الدوحة بين بايرن ميونخ الألماني وتيجريس أونال المكسيكي.
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