حكم نهائي مونديال الأندية يدير ديربي الرياض

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - ذكرت تقارير صحفية أمس أن طاقم حكام من أوروجواي سيدير مباراة ديربي العاصمة السعودية الذي يجمع بين النصر والهلال في 23 فبراير الحالي بملعب جامعة الملك سعود ضمن فعاليات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان لكرة القدم. وأشارت إلى أن لجنة الحكام بالاتحاد السعودي لكرة القدم استقرت على الاستعانة بالحكم إستيبان أوستوجيتش لإدارة المباراة وسيعاونه مواطناه نيوكولاس تاران وريتشارد ترينيداد، فيما سيتولى الكولومبي نيكولاس جالو الإشراف على تقنية الفيديو (فار). وأدار أوستوجيتش المباراة النهائية لكأس العالم للأندية أمس في العاصمة القطرية الدوحة بين بايرن ميونخ الألماني وتيجريس أونال المكسيكي. وأدار أوستوجيتش المباراة النهائية لكأس العالم للأندية أمس في العاصمة القطرية الدوحة بين بايرن ميونخ الألماني وتيجريس أونال المكسيكي.

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