للمرة الثانية في تاريخه .. تتويج فريق بايرن ميونخ الألماني ببطولة كأس العالم للأندية

الشارقة - اميمة ياسر - توج فريق بايرن ميونخ الألماني ببطولة كأس العالم للأندية للمرة الثانية في تاريخه، عقب فوزه 1 / صفر على تيجريس أونال المكسيكي اليوم الخميس في المباراة النهائية للمسابقة، التي أقيمت بالعاصمة القطرية الدوحة.

وبحصوله على مونديال الأندية، التي تأجلت إلى الشهر الحالي بعدما كان مقررا إقامتها في ديسمبر الماضي بسبب تداعيات فيروس كورونا المستجد، حقق حلم جماهيره بالحصول على السداسية التاريخية، متوجا بجميع الألقاب التي شارك بها، ومكررا إنجاز برشلونة الإسباني، الذي حقق الإنجاز ذاته عام 2009.

وحصل بايرن على الدوري الألماني وكأس ألمانيا والسوبر الألماني ودوري أبطال أوروبا والسوبر الأوروبي، ليأتي الدور أخيرا على الفوز بكأس العالم للأندية، التي سبق للفريق البافاري أن حصل عليها عام 2013 بالمغرب.

وكان تيجريس حقق إنجازا تاريخيا بصعوده لنهائي مونديال الأندية، بعدما بات أول فريق من اتحاد أمريكا الشمالية والوسطى والكاريبي «كونكاكاف» يحقق هذا الإنجاز، بعد فوزه 1 / صفر على بالميراس البرازيلي، ممثل قارة أمريكا الجنوبية، في الدور قبل النهائي للمسابقة.

وصعد بايرن لنهائي مونديال الأندية، إثر تغلبه 2 / صفر على الأهلي بطل إفريقيا في مواجهة الدور قبل النهائي الأخرى.