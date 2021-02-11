شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد ..لاعبو الأهلي يتسلمون برونزية مونديال الأندية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - صعد لاعبو فريق النادي الأهلي إلى منصة التتويج وتسلموا الميدالية البرونزية لكأس العالم للأندية بعد الفوز على بالميراس البرازيلي بضربات الجزاء الترجيحية 3/2 خلال مباراتهما معاً اليوم ،الخميس، وقامت اللجنة المنظمة للبطولة بتسليم فريق بايرن ميونيخ الميداليات الذهبية فيما حصد فريق تيجريس المكسيكي على الميدالية الفضية بعدما فاز بطل ألمانيا على نظيره المكسيكي بهدف نظيف في نهائي البطولة قبل أن يحصد الأهلي على الميدالية للمرة الثانية في تاريخ النادي بعدما سبق وحصل عليها عام 2006.

وضرب الأهلى موعدا أخرا مع الأرقام القياسية بعد الفوز على بالميراس البرازيلي بركلات الترجيح في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم الخميس في العاصمة القطرية الدوحة في لقاء تحديد المركز الثالث والرابع ، وجاء أرقام الأهلى كالتالي :

1 - تربع النادي الأهلي على عرش أكثر الأندية مشاركة في مباريات نصف النهائي بـ3 مباريات.

2 – استحوذ الأهلي على لقب "نمبر وان" في قائمة أكثر الأندية لعبا للمباريات ببطولة مونديال الأندية بـ15 مباراة.

3 – عادل الأهلى رقم الرجاء المغربي كأكثر الأندية العربية والأفريقية تسجيلا للاهداف في مونديال الاندية بـ12 هدفا.

4 - وبعد فوز الأهلي في مباراة اليوم أمام فريق بالميراس، أصبح الفريق الأول في مصر وأفريقيا الذي يحصد الميدالية البرونزية مرتين

5 - استطاع الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني، المدير الفني لفريق الأهلى تكرار إنجاز المدرب الأسطوري مانويل جوزيه، المدير الفني الأسبق للقلعة الحمراء، في الحصول على الميدالية البرونزية، خلال توليه القيادة الفنية للمارد الأحمر.6 - عادل الأهلي إنجاز مونتيري المكسيكي الذي حقق المركز الثالث في مناسبتين نسختي 2012 أمام الأهلي، و2019 على حساب الهلال السعودي.

7 – التحق الأهلي لكبار الفرق التي حققت أكثر من ميدالية خلال تاريخ مونديال الأندية، ريال مدريد توج بذهبية 4 نسخ، وبرشلونة بذهبية 3 نسخ، والوصافة مرة وحيدة، وكورينثيانز البرازيلي الذي توج بالذهبية في نسختين، وليفربول الذي توج بميداليتين ذهبية عام 2019، وفضية 2005، وانترناسيونالي الذي سجل ميداليتين ذهبية عام 2006، وبرونزية نسخة 2010، وريفر بليت الذي حصل على الوصيف 2015، وبرونزية 2018.

8 - ويعد ذلك الفوز هو الأول للأهلي على بطل ليبرتادورس في التاريخ، حيث سبق والتقى أمام انترناسيونالي البرازيلي وخسر بهدفين لهدف في قبل نهائي بطولة 2006، وخسر بهدف أمام كورينثيانز في بطولة 2012.

9 - كما ألحق الأهلي بفريق بالميراس، رقما سلبيا بالمشاركة الأسوأ في التاريخ لبطل أمريكا اللاتينية بعد حصوله على المركز الرابع، بخسارة المباراتين، دون تسجيل أي هدف.