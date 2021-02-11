شكرا لقرائتكم خبر عن مشجع أهلاوي يفقد أعصابه بعد إهدار مروان محسن لركلة الترجيح.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فقد مشجع أهلاوي أعصابه بعد إهدار مروان محسن لركلة الترجيح أمام فريق بالميراس البرازيلي في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم الخميس وانتهت بفوز الأحمر وتتويجه بالميدالية البرونزية.

توج فريق الاهلي بالميديالة البرونزية بكأس العالم للأندية المقامة حالياُ بالدوحة بعدما فاز على بالميراس بضربات الجزاء الترجيحية عقب إنتهاء الوقت الأصلي بالتعادل السلبي بينهما خلال المباراة التي جمعتهما مساء اليوم ، الخميس، بإستاد المدينة التعليمية لتحديد المركزين الثالث والرابع بمونديال الأندية .

دخل الأهلي مباراة اليوم بتشكيل ، يضم ، كلاً من : محمد الشناوي وأيمن أشرف وبدر بانون ومحمد هاني وياسر ابراهيم، وأكرم توفيق وحمدي فتحي وعمرو السولية وطاهر محمد طاهر ومحمد مجدي أفشة ووالتر بواليا.

فيما لعب بطل البرازيل المباراة بتشكيل ، يضم ، كلاً من : ويفرتون وماركوس روخا، لوان، جوستافو جوميز، ماتياس فينيا وفيلبي ميلو، زي رافائيل، جابرييل مينينو، رفائيل فيجا ولويز أدريانو، روني.