شكرا لقرائتكم خبر عن سامى قمصان: كنا نتمنى تحقيق مركز أفضل وجمهور الأهلى يستحق كل شىء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد سامى قمصان مدرب نادى الأهلى، أن الفريق استفاد كثير من بطولة كأس العالم ونسعى للعودة مجددا لها الموسم المقبل، بعد تحقيق الميدالية البرونزية على حساب بالميراس البرازيلي.

وقال سامى قمصان فى مداخلة مع أيمن شوقى فى الاستوديو التحليلى على قناة الأهلى: "تجربة كبيرة للنادى الاهلى واستفادنا منه كثيرا وإن شاء الله نكمل عليها وناخد بطولة أفريقيا ونرجع هنا تانى علشان ننافس عليها".

وأضاف مدرب الأهلى: "جمهور الأهلى يستاهل كل نقطة عرق علشان نفرحهم ومسئولية كبيرة على كل اللاعبين اللى بيقاتلوا علشان يجعلوهم سعداء".

وأوضح سامى قمصان: "كنا نرغب في تحقيق رقم جديد للأهلى ولكن المركز الثالث شيء مشرف أيضا وعاهدنا نفسنا على العودة مجددا إلى مونديال الأندية والمنافسة على رقم جديد للأهلى".

وتابع سامى قمصان: "هنبدأ الاستعداد لمواجهة المريخ السودانى في بطولة أفريقيا من بكرة بعد العودة لمصر مباشرة ودا قدر الأهلى المنافسة على كل البطولات".

وتوج فريق الأهلى بالميدالية البرونزية بكأس العالم للأندية المقامة حاليا بالدوحة بعدما فاز على بالميراس بضربات الجزاء الترجيحية عقب انتهاء الوقت الأصلى بالتعادل السلبى بينهما خلال المباراة التى جمعتهما مساء اليوم الخميس، باستاد المدينة التعليمية لتحديد المركزين الثالث والرابع بمونديال الأندية.

دخل الأهلى مباراة اليوم بتشكيل، يضم، كلاً من: محمد الشناوى وأيمن أشرف وبدر بانون ومحمد هانى وياسر ابراهيم، وأكرم توفيق وحمدى فتحى وعمرو السولية وطاهر محمد طاهر ومحمد مجدى أفشة ووالتر بواليا.

فيما لعب بطل البرازيل المباراة بتشكيل، يضم، كلاً من: ويفرتون وماركوس روخا، لوان، جوستافو جوميز، ماتياس فينيا وفيلبى ميلو، زى رافائيل، جابرييل مينينو، رفائيل فيجا ولويز أدريانو، روني.