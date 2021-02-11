شكرا لقرائتكم خبر عن المدرب الإنسان.. موسيمانى يحتوي دموع طاهر طاهر بعد تتويج الأهلى بالبرونزية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص الجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى المدير الفني لفريق الأهلى على احتواء دموع طاهر طاهر لاعب الأحمر التي انهمرت من الفرحة بعد التتويج بالميدالية البرونزية بالفوز على بالميراس البرازيلي بركلات الترجيح.

توج فريق الاهلي بالميديالة البرونزية بكأس العالم للأندية المقامة حالياُ بالدوحة بعدما فاز على بالميراس بضربات الجزاء الترجيحية عقب إنتهاء الوقت الأصلي بالتعادل السلبي بينهما خلال المباراة التي جمعتهما مساء اليوم ، الخميس، بإستاد المدينة التعليمية لتحديد المركزين الثالث والرابع بمونديال الأندية .

الأهلي شارك للمرة السادسة في بطولة كأس العالم للأندية التي أقيمت في قطر، حيث شارك من قبل أعوام، 2005 و2006 و2008 و2012 و2013 وفي النسخ الخمس التي شارك فيها الأحمر، ، حقق المركز السادس 3 مرات أعوام 2005 و2008 و2013، بينما حقق البرونزية في 2006، والمركز الرابع في 2012.

وبعد فوز الأهلي في مباراة اليوم أمام فريق بالميراس، أصبح الفريق الأول في مصر وأفريقيا الذي يحصد الميدالية البرونزية مرتين وينافس الأهلي على هذا اللقب فريق مونتيري المكسيكي الذي حصل على الميدالية البرونزية مرتين، حيث حصدها في عام 2013 على حساب الأهلي، و2019 على حساب الهلال السعودي.

دخل الأهلي مباراة اليوم بتشكيل ، يضم ، كلاً من : محمد الشناوي وأيمن أشرف وبدر بانون ومحمد هاني وياسر ابراهيم، وأكرم توفيق وحمدي فتحي وعمرو السولية وطاهر محمد طاهر ومحمد مجدي أفشة ووالتر بواليا.

فيما لعب بطل البرازيل المباراة بتشكيل ، يضم ، كلاً من : ويفرتون وماركوس روخا، لوان، جوستافو جوميز، ماتياس فينيا وفيلبي ميلو، زي رافائيل، جابرييل مينينو، رفائيل فيجا ولويز أدريانو، روني.