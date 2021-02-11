شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد السكندرى يهزم الإسماعيلى بهدف كريم الديب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تغلب فريق الاتحاد السكندرى على نظيره الإسماعيلى بهدف نظيف ، فى المباراة التى جمعت الفريقين فى المواجهة المؤحلة من الجولة الحادية عشر من بطولة الدورى باللقاء الذى اقيم على ستاد برج العرب بالاسكندرية .

أحرز هدف الاتحاد السكندرى كريم الديب فى الدقيقة 69 من عمر اللقاء ، وجاء الهدف من ركلة جزاء حصل عليها زعيم الثغر بعد خطأ على حمد هاشم لاعب الاسماعيلى ، ليسددها كريم الديب ويودعها فى شباك حارس الدراويش.طة من الفريق المنا

وحاول الاسماعيلى ادراك هدف التعادل ، من خلال الكرات العرضية ، و الركنيات الا انه اخفق فى خطف نقطة من الفريق المنافس .

ورفع الاتحاد السكندرى رصيده بجدول ترتيب الدورى المصرى الى النقطة 14 ، بعد أن لعب 9 مباريات فاز فىاربعة مباريات وتعادل فى مباراتين وخسر ثلاثة لقاءات وسجل لاعبيه 11 هدفا ، وتلقت شباكه 12 هدف ومازال لديه مباراتين مؤجلتين ، فيما تجمد رصيد الإسماعيلى عند 8 نقاط، بعدما خاض 11 مباريات فاز فى لقاء وتعادل فى خمسة مواجهات، وخسر مثلها ، وسجل لاعبوه 10 أهداف وتلقت شباكه 15 هدف.