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الاتحاد السكندرى يهزم الإسماعيلى بهدف كريم الديب

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القاهرة - سامية سيد - تغلب فريق الاتحاد السكندرى على نظيره الإسماعيلى بهدف نظيف ، فى المباراة التى جمعت الفريقين فى المواجهة المؤحلة من الجولة الحادية عشر من بطولة الدورى  باللقاء الذى اقيم على ستاد برج العرب بالاسكندرية .

أحرز هدف الاتحاد السكندرى كريم الديب فى الدقيقة 69 من عمر اللقاء ، وجاء الهدف من ركلة جزاء حصل عليها زعيم الثغر بعد خطأ على حمد هاشم لاعب الاسماعيلى ، ليسددها كريم الديب ويودعها فى شباك حارس الدراويش.طة من الفريق المنا

وحاول الاسماعيلى ادراك هدف التعادل  ، من خلال الكرات العرضية ، و الركنيات الا انه اخفق فى  خطف نقطة من الفريق المنافس .

ورفع  الاتحاد السكندرى رصيده بجدول ترتيب الدورى المصرى الى النقطة 14 ، بعد أن لعب 9 مباريات فاز فىاربعة  مباريات وتعادل فى مباراتين وخسر ثلاثة لقاءات وسجل لاعبيه 11 هدفا ،  وتلقت شباكه 12 هدف ومازال لديه مباراتين مؤجلتين ، فيما تجمد رصيد الإسماعيلى عند  8 نقاط، بعدما خاض 11 مباريات فاز فى لقاء وتعادل فى خمسة مواجهات، وخسر مثلها ، وسجل لاعبوه 10 أهداف وتلقت شباكه 15 هدف.

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محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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