شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا قال أيمن أشرف وأجايي وأكرم بعد التتويج ببرونزية مونديال الأندية؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد أيمن أشرف، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، سعادته بالإنجاز الذي حققه الفريق ‏اليوم بحصد الميدالية البرونزية في كأس العالم للأندية، بعد الفوز على بالميراس البرازيلي ‏بركلات الترجيح 3-2، في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع، مؤكدًا أن روح الأهلي كانت وراء هذا الإنجاز الكبير.‏

وقال أشرف: «جميع اللاعبين كانوا على قدر المسئولية، ونجحنا في تحقيق إنجاز جديد يحسب ‏لنا وللجهاز الفني بقيادة المدير الفني بيتسو موسيماني».‏

وأضاف لاعب الأهلي أن الفريق كان لديه هدف منذ وصوله إلى قطر، وهو الفوز بميدالية في ‏مونديال الأندية، ونجح في تحقيق ذلك اليوم على حساب بالميراس بطل أمريكا الجنوبية.‏

واختتم أيمن أشرف تصريحاته مؤكدًا أن روح الأهلي وشخصية لاعبيه تظهر دائمًا في ‏المواقف الصعبة، وكانت كلمة السر في العروض التي قدمها الفريق والمشوار المميز جدا في كأس العالم للأندية، حيث كان خير ‏ممثل للقارة الإفريقية في البطولة.

وأعرب جونيور أجايي، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن سعادته بتتويج الفريق بالميدالية البرونزية اليوم على حساب بالميراس البرازيلي في كأس العالم للأندية.

وقال: «تمنيت كثيرًا اللحاق بمنافسات كأس العالم خاصة أنني كنت أعاني من الإصابة خلال الفترة الماضية، وبالفعل تحققت أمنيتي في مباراة التتويج بالمركز الثالث».

وأضاف أجايي: «آخر مباراة لي قبل الإصابة كانت في نهائي إفريقيا، واليوم أعود من جديد للوجود مع الفريق في مباراة التتويج بالمركز الثالث في كأس العالم للأندية».

وأكمل: «أشكر الجهاز الفني والطبي واللاعبين على دعمهم لي خلال الفترة الماضية، من أجل مساعدتي على العودة من جديد إلى الملعب».

ووجه لاعب الأهلي الشكر إلى جماهير النادي، التي أكد أنها أكبر داعم للفريق في كل المناسبات.

فيما كشف أكرم توفيق، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أن لاعبي الفريق تعاهدوا على التتويج بالميدالية البرونزية وحصد المركز الثالث في كأس العالم للأندية، وذلك بعد الخسارة أمام بايرن ميونيخ الألماني في مباراة نصف النهائي.

وقال: «بعد الخسارة أمام البايرن اجتمعنا أكثر من مرة كلاعبين من أجل الاستعداد لمواجهة بالميراس البرازيلي، وتعاهدنا على حصد المركز الثالث والعودة بالميدالية البرونزية».

وأضاف: «كنا نتمنى بالطبع أن نتخطى بايرن ميونيخ من أجل خوض المباراة النهائية، ولكن في النهاية حققنا ميدالية في كأس العالم في أول مشاركة لهذا الجيل من اللاعبين».

وأشار أكرم توفيق إلى أن الفريق كان على قلب رجل واحد في هذه البطولة، التي شهدت خوض ثلاث مواجهات في وقت قياسي رغم ضغط المباريات وشراسة المنافسة، حتى تحقق هدف الفريق في العودة بميدالية غالية جدا لهذا الجيل من اللاعبين.