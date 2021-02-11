شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا قال أيمن أشرف وأجايي وأكرم بعد التتويج ببرونزية مونديال الأندية؟ والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - أكد أيمن أشرف، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، سعادته بالإنجاز الذي حققه الفريق اليوم بحصد الميدالية البرونزية في كأس العالم للأندية، بعد الفوز على بالميراس البرازيلي بركلات الترجيح 3-2، في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع، مؤكدًا أن روح الأهلي كانت وراء هذا الإنجاز الكبير.
وقال أشرف: «جميع اللاعبين كانوا على قدر المسئولية، ونجحنا في تحقيق إنجاز جديد يحسب لنا وللجهاز الفني بقيادة المدير الفني بيتسو موسيماني».
وأضاف لاعب الأهلي أن الفريق كان لديه هدف منذ وصوله إلى قطر، وهو الفوز بميدالية في مونديال الأندية، ونجح في تحقيق ذلك اليوم على حساب بالميراس بطل أمريكا الجنوبية.
واختتم أيمن أشرف تصريحاته مؤكدًا أن روح الأهلي وشخصية لاعبيه تظهر دائمًا في المواقف الصعبة، وكانت كلمة السر في العروض التي قدمها الفريق والمشوار المميز جدا في كأس العالم للأندية، حيث كان خير ممثل للقارة الإفريقية في البطولة.
وأعرب جونيور أجايي، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن سعادته بتتويج الفريق بالميدالية البرونزية اليوم على حساب بالميراس البرازيلي في كأس العالم للأندية.
وقال: «تمنيت كثيرًا اللحاق بمنافسات كأس العالم خاصة أنني كنت أعاني من الإصابة خلال الفترة الماضية، وبالفعل تحققت أمنيتي في مباراة التتويج بالمركز الثالث».
وأضاف أجايي: «آخر مباراة لي قبل الإصابة كانت في نهائي إفريقيا، واليوم أعود من جديد للوجود مع الفريق في مباراة التتويج بالمركز الثالث في كأس العالم للأندية».
وأكمل: «أشكر الجهاز الفني والطبي واللاعبين على دعمهم لي خلال الفترة الماضية، من أجل مساعدتي على العودة من جديد إلى الملعب».
ووجه لاعب الأهلي الشكر إلى جماهير النادي، التي أكد أنها أكبر داعم للفريق في كل المناسبات.
فيما كشف أكرم توفيق، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أن لاعبي الفريق تعاهدوا على التتويج بالميدالية البرونزية وحصد المركز الثالث في كأس العالم للأندية، وذلك بعد الخسارة أمام بايرن ميونيخ الألماني في مباراة نصف النهائي.
وقال: «بعد الخسارة أمام البايرن اجتمعنا أكثر من مرة كلاعبين من أجل الاستعداد لمواجهة بالميراس البرازيلي، وتعاهدنا على حصد المركز الثالث والعودة بالميدالية البرونزية».
وأضاف: «كنا نتمنى بالطبع أن نتخطى بايرن ميونيخ من أجل خوض المباراة النهائية، ولكن في النهاية حققنا ميدالية في كأس العالم في أول مشاركة لهذا الجيل من اللاعبين».
وأشار أكرم توفيق إلى أن الفريق كان على قلب رجل واحد في هذه البطولة، التي شهدت خوض ثلاث مواجهات في وقت قياسي رغم ضغط المباريات وشراسة المنافسة، حتى تحقق هدف الفريق في العودة بميدالية غالية جدا لهذا الجيل من اللاعبين.