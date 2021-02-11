شكرا لقرائتكم خبر عن عادل عقل لتليفزيون الخليج 365: العقوبات الانضباطية تحرم حكم الأهلى وبالميراس من التميز والان مع تفاصيل الخبر



القاهرة - سامية سيد -

المباراة – الأهلي X بالميراس البرازيلي تحديد المركز الثالث والرابع كاس العالم للأندية بقطر

النتيجة – فوز الأهلي 3/2 بركلات الترجيح

الملعب - استاد المدينة التعليمية

الحكم السنغالي - ماجيت نداي – صاحب الـ35 عاما- دولي 2011

المساعد الاول السنغالى - جبريل كمارا

المساعد الثاني السنغالى- الحاج سامبا

الحكم الرابع الجواتيمالي - ماريو إسكوبار

ثنائى الـ" VAR" الكندي دريو فيتشر - المغربي رضوان جيد



اكد عادل عقل الخبير التحكيمى في ستوديو التحليلي لتليفزيون الخليج 365 الذى يقدمه الثنائي محمد عراقي واحمد عصام ان الحكم السنغالي افتقد للدقة وسوء

التقدير في احتساب العقوبات الانضباطية " الانذار- الطرد " خلال أدارته لمواجهة الأهلي وبالميراس البرازيلي التي انتهت بفوز الأحمر 3/2 بركلات الترجيح

وتتويجه ببرونزية مونديال الأندية .

قال عقل أن الحكم السنغالى حاول السيطرة على المباراة مكتفيا بالتحذيرات الشفوية حتى انه تراجع عن انذار ايمن اشرف مدافع الأهلي في الدقيقة 9 من عمر

اللقاء بعدما تأهب لإشهار البطاقة تراجع في مشهد غريب في الوقت الذى تغاضى عن اشهار البطاقة الحمراء لمدافع بالميراس مايكي روتشا للتهور مع والترا

بواليا وضرب بالراس في الحجاب والتي تعتبر اقصى درجات التهور طبقا للقانون في الوقت الذى اشهر البطاقة الصفراء في وجه حارس المرمى ويفرتون

للاعتراض كما انه اكثر من الحديث مع اللاعبين خلال فعاليات اللقاء.

تابع عقل ان العقوبات الانضباطية تعتبر بشكل كبير عن شخصية الحكم ومدى سيطرته على احداث المباراة الى جانب ان نصوص القانون يجب ان يتم تطبيقها

دون النظر لأى اعتبارات أخرى.

أشار عقل أن الحكم رغم انه احسن تقدير العديد من المخالفات الفنية اغلب فترات المباراة الا انه هناك تدخل بعنف مستخدما الكوع من لاعب فريق بالميراس

ميتاس فينا مع حمدى فتحى تستوجب على اقل تقدير بطاقة صفراء في الوقت الذى اغفل انذار مهاجم الأهلي بواليا للعب بتهور مع لاعب الفريق البرازيلي في

الدقيقة 38 من عمر اللقاء.

في ذات السياق قال عقل ان الحكم اشهر 3 بطاقات صفراء مستحقة للاعبى الفريق البرازيلي وكان يجب أن يتدخل الـ" VAR" في المخالفات التى ترتقى الى

اللعب بقوة زائدة وذلك طبقا لنص البرتوكول وكان هناك تدخل مثمر من الكابينة في هدف اجاى الذى كان في موقف تسلل من بداية اللعبة كما اكدوا صحة

تصدى الشناوي لركلة الجزاء الأخيرة التي نجح في صدها.

المساعدين ظهر الثنائي بيقظة وتمركز جيد خلال اللقاء وكانت خبرتهم لها الأثر الأكبر في نجاحهم في التعاون مع الحكم في أدارة اللقاء طبقا للقانون بعدما

سمحوا باستمرار اللعب في اكثر من هجمه مؤثرة خلال المباراة.

تهور لاعب بالميراس مع حمدى فتحى

تسلل اجاى