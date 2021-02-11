شكرا لقرائتكم خبر عن المقاولون يهنئ الأهلي بعد التتويج ببرونزية مونديال الأندية والان مع تفاصيل الخبر
وقال المهندس محمد عادل فتحي المشرف على الكرة عضو مجلس الإدارة ان الأهلى قدم مباراة قوية واستحق الفوز على فريق بالميراس البرازيلي مما يعد إنجاز جديد للكرة المصرية.
ودخل لاعبو الأهلي في فرحة عارمة بعد التتيوج بالميدالية البرونزية عقب الفوز على بالميراس البرازيلي بنتيجة 3 / 2 في ركلات الترجيح في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع في بطولة كأس العالم للأندية، عقب انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل السلبي.
و توج فريق الاهلي بالميدالية البرونزية بكأس العالم للأندية المقامة حالياُ بالدوحة بعدما فاز على بالميراس بضربات الجزاء الترجيحية عقب إنتهاء الوقت الأصلي بالتعادل السلبي بينهما خلال المباراة التي جمعتهما مساء اليوم ، الخميس، بإستاد المدينة التعليمية لتحديد المركزين الثالث والرابع بمونديال الأندية .
دخل الأهلي مباراة اليوم بتشكيل ، يضم ، كلاً من : محمد الشناوي وأيمن أشرف وبدر بانون ومحمد هاني وياسر ابراهيم، وأكرم توفيق وحمدي فتحي وعمرو السولية وطاهر محمد طاهر ومحمد مجدي أفشة ووالتر بواليا.
فيما لعب بطل البرازيل المباراة بتشكيل ، يضم ، كلاً من : ويفرتون وماركوس روخا، لوان، جوستافو جوميز، ماتياس فينيا وفيلبي ميلو، زي رافائيل، جابرييل مينينو، رفائيل فيجا ولويز أدريانو، روني.