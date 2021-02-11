شكرا لقرائتكم خبر عن المقاولون يهنئ الأهلي بعد التتويج ببرونزية مونديال الأندية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجه مجلس إدارة نادي المقاولون العرب برئاسة المهندس محسن صلاح ولاعبيه وجهازهم الفني، التهنئة للنادي الأهلي مجلس إدارة برئاسة الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلى، وجماهير وجهاز فني ولاعبين، بالفوز بالميدالية البرونزية ببطولة كأس العالم للأندية والمقامة بقطر خلال الفترة الحالية .

وقال المهندس محمد عادل فتحي المشرف على الكرة عضو مجلس الإدارة ان الأهلى قدم مباراة قوية واستحق الفوز على فريق بالميراس البرازيلي مما يعد إنجاز جديد للكرة المصرية.

واكد فتحي ان الانجاز الذي يتكرر للمرة الثانية في تاريخ الأهلي، يستحق الإشادة والتحية متمنيا المزيد من النجاح للأهلي وكافة الأندية المصرية في المحافل الدولية.

ودخل لاعبو الأهلي في فرحة عارمة بعد التتيوج بالميدالية البرونزية عقب الفوز على بالميراس البرازيلي بنتيجة 3 / 2 في ركلات الترجيح في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع في بطولة كأس العالم للأندية، عقب انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل السلبي.

و توج فريق الاهلي بالميدالية البرونزية بكأس العالم للأندية المقامة حالياُ بالدوحة بعدما فاز على بالميراس بضربات الجزاء الترجيحية عقب إنتهاء الوقت الأصلي بالتعادل السلبي بينهما خلال المباراة التي جمعتهما مساء اليوم ، الخميس، بإستاد المدينة التعليمية لتحديد المركزين الثالث والرابع بمونديال الأندية .

دخل الأهلي مباراة اليوم بتشكيل ، يضم ، كلاً من : محمد الشناوي وأيمن أشرف وبدر بانون ومحمد هاني وياسر ابراهيم، وأكرم توفيق وحمدي فتحي وعمرو السولية وطاهر محمد طاهر ومحمد مجدي أفشة ووالتر بواليا.

فيما لعب بطل البرازيل المباراة بتشكيل ، يضم ، كلاً من : ويفرتون وماركوس روخا، لوان، جوستافو جوميز، ماتياس فينيا وفيلبي ميلو، زي رافائيل، جابرييل مينينو، رفائيل فيجا ولويز أدريانو، روني.