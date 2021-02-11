شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب الزمالك: سعيد بمستوى مصطفى محمد فى تركيا.. ولدينا بدائل فى ميت عقبة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كشف باتشيكو المدير الفنى لفريق الزمالك عن سعادته بالمستوى الذى ظهر عليه مصطفى محمد لاعب الفريق ، و المحترف فى صفوف جالاطا سراى التركى على سبيل الاعارة ، قائلا :" سعيد بما يقدمه مصطفي محمد مع جالاطا سراي " .
وقال باتشيكو أن نجاح مصطفي محمد يؤكد ان مستوي لاعبى الزمالك عالي ، وأشار أنه علي تواصل مع مسئولي جالطا سراي وأخبروه أنهم سعاء بمستوى اللاعب وما يقدمه معهم منذ مشاركته فى الدورى التركى .
وعن بدائل مصطفى محمد قال باتشيكو أن لديه مروان حمدى واسامة فيصل واشرف بن شرقى واوباما وجميعهم قادرون على تعويض رحيل مصطفي قائلا :"هحارب بلاعبتى "
وشكر جالطة سراى التركى نادى الزمالك لموافقتهم على صفقة انتقال المهاجم الشاب مصطفى محمد لصفوفهم خلال سوق الانتقالات الشتوية الماضية، بعد تسجيل اللاعب 3 أهداف فى 3 مباريات خاضها بقميص الفريق التركى.
وذكرت صحيفة "فوتوماك" التركية، أن نائب رئيس نادى جالطة سراى قال في تصريحات صحفية: "واجهتنا مشاكل مع نادى الزمالك خلال صفقة ضم مصطفى محمد، أشكر نادي الزمالك على اختياره غلطة سراي في انتقال مصطفى محمد، وأحرز 3 أهداف ، أتمنى أن يكون سيحرز 7 أهداف أخرى ويصل إلى قمة ترتيب هدافين الدوري التركي، ونأمل أن يحصل اللاعب على شهادة جيدة من غجلطة سراي في المستقبل".