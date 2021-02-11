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مدرب الزمالك: سعيد بمستوى مصطفى محمد فى تركيا.. ولدينا بدائل فى ميت عقبة

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القاهرة - سامية سيد -  كشف باتشيكو المدير الفنى لفريق الزمالك عن سعادته بالمستوى الذى ظهر عليه مصطفى محمد لاعب الفريق ، و المحترف فى صفوف جالاطا سراى التركى على سبيل الاعارة ، قائلا :" سعيد بما يقدمه مصطفي محمد مع جالاطا سراي " .

 

وقال باتشيكو أن نجاح مصطفي محمد يؤكد ان مستوي لاعبى الزمالك عالي ، وأشار أنه علي  تواصل مع مسئولي جالطا سراي وأخبروه أنهم سعاء بمستوى اللاعب وما يقدمه معهم منذ مشاركته فى الدورى التركى .

 

وعن بدائل مصطفى محمد قال باتشيكو أن لديه  مروان حمدى واسامة فيصل واشرف بن شرقى واوباما وجميعهم قادرون على تعويض رحيل مصطفي قائلا :"هحارب بلاعبتى " 

وشكر جالطة سراى التركى نادى الزمالك لموافقتهم على صفقة انتقال المهاجم الشاب مصطفى محمد لصفوفهم خلال سوق الانتقالات الشتوية الماضية، بعد تسجيل اللاعب 3 أهداف فى 3 مباريات خاضها بقميص الفريق التركى.

وذكرت صحيفة "فوتوماك" التركية، أن نائب رئيس نادى جالطة سراى قال في تصريحات صحفية: "واجهتنا مشاكل مع نادى الزمالك خلال صفقة ضم مصطفى محمد، أشكر نادي الزمالك على اختياره غلطة سراي في انتقال مصطفى محمد، وأحرز 3 أهداف ، أتمنى أن يكون سيحرز 7 أهداف أخرى ويصل إلى قمة ترتيب هدافين الدوري التركي، ونأمل أن يحصل اللاعب على شهادة جيدة من غجلطة سراي في المستقبل".

 

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محمد ايمن

محمد ايمن

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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