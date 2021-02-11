شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب الزمالك: سعيد بمستوى مصطفى محمد فى تركيا.. ولدينا بدائل فى ميت عقبة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف باتشيكو المدير الفنى لفريق الزمالك عن سعادته بالمستوى الذى ظهر عليه مصطفى محمد لاعب الفريق ، و المحترف فى صفوف جالاطا سراى التركى على سبيل الاعارة ، قائلا :" سعيد بما يقدمه مصطفي محمد مع جالاطا سراي " .

وقال باتشيكو أن نجاح مصطفي محمد يؤكد ان مستوي لاعبى الزمالك عالي ، وأشار أنه علي تواصل مع مسئولي جالطا سراي وأخبروه أنهم سعاء بمستوى اللاعب وما يقدمه معهم منذ مشاركته فى الدورى التركى .

وعن بدائل مصطفى محمد قال باتشيكو أن لديه مروان حمدى واسامة فيصل واشرف بن شرقى واوباما وجميعهم قادرون على تعويض رحيل مصطفي قائلا :"هحارب بلاعبتى "