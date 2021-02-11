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الأولمبية تهنىء النادي الأهلي بتحقيق برونزية كأس العالم للأندية لكرة القدم

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القاهرة - سامية سيد -  

 

وجه مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية برئاسة المهندس هشام حطب التهنئة للنادي الأهلي وجماهيره وأعضائه ومجلس الإدارة على تحقيق المركز الثالث والميدالية البرونزية في كأس العالم للأندية لكرة القدم.

 

وأعرب مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية عن التهنئة للاعبي فريق النادي الأهلي على مجهودهم والاداء المميز في البطولة وإصرارهم على تحقيق إنجاز للرياضة المصرية.

 

وأشاد مجلس إدارة اللجنة الأولمبية بانجاز فريق كرة القدم بالنادي الأهلي وخالص التوفيق لجميع الفرق المصرية في جميع البطولات التي يشاركون فيها.

منح الأهلى رقما سلبيا تاريخيا لممثل قارة أمريكا الجنوبية فى كأس العالم للأندية بعد تتويجه بالميدالية البرونزوية وتتويجه بالمركز الثالث بعد فوزه على نظيره فريق بالميراس البرازيلى بركلات الترجيح بنتيجة 3 - 2، عقب نهاية الوقت الأصلى بالتعادل السلبي.

وحصل فريق بالميراس البرازيلى على المركز الرابع، وهو أسوأ مركز يحققه فريق من ممثل قارة أمريكا الجنوبية فى كأس العالم للأندية، حيث حصلت أندية قارة أمريكا الجنوبية فى السابق على المركز الثالث فى 4 مرات فى أعوام 2010، 2013، 2016 و 2018. 

 

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مروان الهواري

مروان الهواري

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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