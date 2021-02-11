الأولمبية تهنىء النادي الأهلي بتحقيق برونزية كأس العالم للأندية لكرة القدم

شكرا لقرائتكم خبر عن الأولمبية تهنىء النادي الأهلي بتحقيق برونزية كأس العالم للأندية لكرة القدم والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد -
وجه مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية برئاسة المهندس هشام حطب التهنئة للنادي الأهلي وجماهيره وأعضائه ومجلس الإدارة على تحقيق المركز الثالث والميدالية البرونزية في كأس العالم للأندية لكرة القدم.
وأعرب مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية عن التهنئة للاعبي فريق النادي الأهلي على مجهودهم والاداء المميز في البطولة وإصرارهم على تحقيق إنجاز للرياضة المصرية.
وأشاد مجلس إدارة اللجنة الأولمبية بانجاز فريق كرة القدم بالنادي الأهلي وخالص التوفيق لجميع الفرق المصرية في جميع البطولات التي يشاركون فيها.
منح الأهلى رقما سلبيا تاريخيا لممثل قارة أمريكا الجنوبية فى كأس العالم للأندية بعد تتويجه بالميدالية البرونزوية وتتويجه بالمركز الثالث بعد فوزه على نظيره فريق بالميراس البرازيلى بركلات الترجيح بنتيجة 3 - 2، عقب نهاية الوقت الأصلى بالتعادل السلبي.
وحصل فريق بالميراس البرازيلى على المركز الرابع، وهو أسوأ مركز يحققه فريق من ممثل قارة أمريكا الجنوبية فى كأس العالم للأندية، حيث حصلت أندية قارة أمريكا الجنوبية فى السابق على المركز الثالث فى 4 مرات فى أعوام 2010، 2013، 2016 و 2018.