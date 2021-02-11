شكرا لقرائتكم خبر عن حصاد الرياضة المصرية اليوم الخميس 11 / 2 / 2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم الخميس 11 / 2 / 2021 العديد من الاخبار الهامة أبرزها ، الأهلي يحصد برونزية مونديال الأندية بالفوز على بالميراس بضربات الترجيح الأهلي يحصد برونزية مونديال الأندية بالفوز على بالميراس بضربات الترجيح الأهلي يحقق 4 أرقام قياسية بعد التتويج ببرونزية مونديال الأندية الاهلي أول فريق عربي وأفريقي يحصد برونزية مونديال الأندية مرتين الأهلى يحصد 2.5 مليون دولار بعد تتويجه ببرونزية مونديال الأندية الشناوى يفوز بجائزة «رجل المباراة» فى مباراة المركز الثالث بمونديال الأندية حازم إمام: بعد كام شهر الزمالك هيكون مكان الأهلى فى المونديال سيراميكا يفوز على غزل المحلة 2 / 0 ..فيديو وصور وادي دجلة يهزم البنك الأهلي 3/1 ويتأهل لدور الـ 16 بكأس مصر مصر المقاصة يفوز على الإنتاج الحربى بهدف بيكلى إنبى يهزم نبروه 2 / 0 و يتأهل إلى دور الـ 16 بكأس مصر