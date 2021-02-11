شكرا لقرائتكم خبر عن جماهير الأهلي تهدي الشناوي أغاني الفوز.. "والله وعملوها الرجالة" و"لو جبت سرت الجدعنة" الأبرز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أهدى جماهير الأهلي العديد من الأغنيات إلى محمد الشناوي، حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بعد حصوله على جائزة رجل المباراة وتألقه أمام بالميراس البرازيلي، التي جمعت الفريقين اليوم في لقاء تحديد المركزين الثالث والرابع ببطولة كأس العالم للأندية.

ومن بين الأغنيات التي أهداها جمهور الأهلي للشناوي أغنية " خلصت فيك كل الكلام" للهضبة عمرو دياب، وكذلك أغنيتي " لو جبت سرت الجدعنة اسمك لازم يتقال"، و "والله وعملوها الرجالة".





وبآلاف التعليقات على صفحة الخليج 365، أهدى جماهير الأهلي عدة أغنيات للشناوي، حيث وجه أحد الجماهير أغنية "هنحب من غيرها" للفنان حمد جمال، فيما كتب آخر :"شناوي ياجبال ميهزك ريح أنت الوحش حامي عرين الأهلي ولا حد يقدر عليك.. الله على ابن بلدي مشرفني في كل حته أنتس الأساس".





وعلق آخر :"لو جبت سرت الجدعنه اسمك لازم يتقال"، فيما كتب أحد المتابعين :"جامدين ومفيش إلا احنا حلوين ومفيش إلا احنا للرجاله كلها"، بينما أهدى آخر أغنية "والله وعملوها الرجالة ورفعوا راس مصر بلدنا"، وكتب آخر عبر خاصية التعليقات :"أنا النجم اللي فوق في العالي.. أنا اللي مفيش ايدين واصلالي".













وفي وقت سابق، وجه محمد الشناوي، حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي الشكر إلى "جماهير الأهلي العظيمة، التي كانت حريصة على مساندة الفريق منذ انطلاق بطولة كأس العالم للأندية"، مشيدًا بالدور الكبير لهم ومساندة اللاعبين حتى تحقق الفوز بالمركز الثالث والتتويج بالميدالية البرونزية.

وقال الشناوي إن لاعبي الأهلي تعاهدوا منذ بداية البطولة على اللعب بروح قتالية، وحصد مركز متقدم، وتكلل مجهود الجميع بالميدالية البرونزية بعد الفوز على بالميراس البرازيلي بركلات الترجيح.

وأضاف أن لاعبي الأهلي قدموا مباراة كبيرة، وكانوا رجالا داخل المستطيل الأخضر طوال الـ90 دقيقة، مشيرًا إلى أن الجهاز الفني كان حريصًا على دراسة المنافس بشكل جيد، كما أن روح اللاعبين وإصرارهم على إسعاد الجماهير وراء تحقيق البرونزية، وأكد الشناوي أن كل لاعبي الأهلي يلعبون بشكل جماعي، والجميع كان يقاتل داخل الملعب من أجل الفوز.

وتوج فريق الأهلي بالميديالة البرونزية بكأس العالم للأندية المقامة حاليا بالدوحة بعدما فاز على بالميراس بضربات الجزاء الترجيحية، عقب انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل السلبي بينهما خلال المباراة التي جمعتهما مساء اليوم، الخميس، بإستاد المدينة التعليمية لتحديد المركزين الثالث والرابع بمونديال الأندية .