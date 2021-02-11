موسيماني: لم نحقق ما تمنيناه لكن سنعمل للعودة مجددًا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هادي المدني:

صرح بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي بأن فريقه لم يحقق الهدف الذي تمنى الوصول له، قائلًا أنهم سيعملوا على العودة من جديد لكأس العالم للأندية في نسختها المقبلة.

وقال موسيماني في تدوينة عبر حسابه الرسمي على تويتر: "ليست الميدالية التي تمنى الحصول عليها، لكنه الميدالية التي تضاهي الواقع."

وتابع: "يجب أن نتحلى بالتواضع ونقدر حقيقة أننا حصلنا على ميدالية من أجل القارة الإفريقية، ونأمل في العودة العام المقبل ونقاتل من أجل نتيجة أفضل."

وحقق الأهلي الميداليةالبرونزية بكأس العالم للأندية للمرة الثانية في تاريخه بعدما حصل على المركز ذاته في نسخة 2006.

وتقام بطولة كأس العالم المقبلة بنظامها الحالي ديسمبر القادم في اليابان.