الأهلي مر من هنا.. منصة تتويج مونديال الأندية تُكرم بطل إفريقيا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - عبد القادر سعيد:

صعد فريق النادي الأهلي إلى منصة التتويج في ختام مراسم بطولة كأس العالم للأندية ليتسلم الميدالية البرونزية.

الأهلي حصد الميدالية البرونزية للمرة الثانية في تاريخه، بعد تغلبه بركلات الترجيح على بالميراس البرازيلي (3-2) عقب انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل بدون أهداف.

وانتظر النادي الأهلي انتهاء المباراة الثانية التي أعقب مواجهة بالميراس، والتي كانت نهائي البطولة بين بايرن ميونيخ الألماني وتيجريس أونال المكسيكي ليتسلم الميدالية البرونزية.

وأقيمت مراسم التتويج وتوزيع الجوائز لكل الأندية أصحاب الميداليات واللاعبين أصحاب الجوائز الفردية على دُفعة واحدة عقب المباراة النهائية.

وتسلم فريق النادي الأهلي الميداليات من جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" قبل أن يلتقط الفريق صورة تذكارية للتاريخ بثاني ميدالية برونزية في تاريخ بطل إفريقيا.