فيفا يعلن أفضل 3 لاعبين بمونديال الأندية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد مصطفى:

منحت اللجنة المنظمة لبطولة العالم للأندية، روبرت ليفاندوفسكي، مهاجم بايرن ميونيخ، جائزة أفضل لاعب بالبطولة.

وساهم ليفاندوفسكي في تتويج بايرن بالبطولة، بإحرازه هدفين في شباك الأهلي بمباراة نصف النهائي، قبل مساهمته في هدف الفوز بالمباراة النهائية أمام تيجريس المكسيكي والذي سجله بنجامين بافار.

ونال أندري جينياك مهاجم تيجريس المكسيكي، على الجائزة الفضية لثاني أفضل لاعب بالبطولة.

وسجل جينياك 3 أهداف، بواقع هدفين في شباك أولسان هيونداي الكوري الجنوبي، وهدف في شباك بالميراس بنصف النهائي، ليقود فريقه للتأهل للنهائي التاريخي، للمرة الأولى في تاريخ بطل كونكاكاف.

كما نال يوزوا كيميش نجم وسط بايرن ميونيخ، على الجائزة البرونزية كثالث أفضل لاعب بالبطولة، بعد أدائه القوي في وسط ميدان الفريق البافاري المتوج باللقب.

وتوج بايرن ميونيخ بالسداسية التاريخية الأولى في تاريخ البافاري، والثانية في التاريخ على الإطلاق بعد برشلونة الذي توج بها موسم 2009 تحت قيادة بيب جوارديولا.