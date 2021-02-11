فيليبي ميلو: خسرنا أمام فريق منح البايرن أوقاتًا صعبة وكانوا أكثر كفاءة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هادي المدني:

صرح فيليبي ميلو لاعب بالميراس البرازيلي بأن فريقه لعب مباراة جيدة أمام الأهلي في لقاء تحديد المركز الثالث بكأس العالم للأندية لكنه اعتبر منافسه أكثر كفاءة.

وقال ميلو في تصريحاته عقب الخسارة بركلات الترجيح أمام الأهلي: "لقد ارتكبنا أخطاء، لكن لعبنا مباراة جيدة، وأظهرنا بعض التحسن عما فعلناه في المباراة الأولى، لقد قمنا بما تدربنا عليه، لكن فريقهم (الأهلي) كان أكثر كفاءة، لكن ما يجب أن أقوله أننا نفذنا ما تدربنا عليه، ولسوء الحظ خسرنا."

وتابع: "لقد لعبنا أمام مدرستين مختلفتين في كرة القدم، المدرسة المكسيكية المدرب الذي يستمر مع فريقه 300 عامًا، ثم أمام فريق بشكل ما جعل بايرن ميونيخ يعيش أوقات صعبة، لقد ترجعنا كي لا نستقبل هدف حاسم، ثم خسرنا في ركلات الترجيح."

واختتم تصريحاته قائلًا: "لقد كان هامًا بالنسبة لهم أن يحققوا الفوز، ونحن خرجنا من المباراة مرفوعي الرأس."

وحقق الأهلي المركز الثالث في كأس العالم للأندية بعد الفوز على بالميراس بركلات الترجيح بنتيجة 3-2.