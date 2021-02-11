محمد هاني: فخور بكوني لاعباً بجيل مُشرف يستحق الاحترام

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ مصطفى الجريتلي:

أبدى محمد هاني، لاعب الأهلي، سعادته بالتتويج رفقة فريقه بالمركز الثالث وبرونزية النسخة الجارية من بطولة كأس العالم للأندية.

ونشر، هاني، صورًا من مشاركته مع الأهلي بالبطولة، اليوم الخميس، عبر حسابه بموقع تويتر، مُذيلاً إياه بتعليق:"الحمد لله فخور أني كنت لاعباً من جيل مشرف يستحق الاحترام و التقدير".

وأتم هاني تعليقه على صوره قائلاً:"شكراً لاعيبة الأهلى الرجالة.. شكراً جمهور الأهلى العظيم".

وفاز الأهلي خلال رحلته بكأس العالم للأندية في مباراتين أمام الدحيل القطري وبالميراس البرازيلي بينما هُزم أمام بايرن ميونخ الألماني.