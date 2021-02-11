بالفيديو.. ملخص تتويج الأهلي ببرونزية المونديال وتألق الشناوي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سيد عمر:

توج النادي الأهلي ببرونزية كأس العالم للأندية بعد الفوز على حساب بالميراس البرازيلي بضربات الترجيح 3-2.

وانتهى الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل السلبي، ليلجأ الفريقان لضربات الترجيح التي تألق خلالها محمد الشناوي ونجح في التصدى لكرتين، فيما أودع لاعب بالميراس الثالثة خارج إطار المرمى.

وسجل للاهلي بدر بانون، ومحمد هاني، وجونيور أجايي، فيما أضاع عمرو السولية، ومروان محسن الذي اصطدمت كرته بالقائم.

وتعد ضربات الجزاء تلك هي الأولى للأهلي في تاريخه بمونديال الأندية، كما يعد ذلك الفوز هو الأول للأهلي على بطل ليبرتادورس في تاريخ مشاركاته بكأس العالم للأندية.