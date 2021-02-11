أجايي: تحققت أمنيتي في مباراة البرونزية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - عبد القادر سعيد:

كشف النيجيري جونيور أجايي لاعب النادي الأهلي عن تحقيق أمنيته بالظهور مع فريقه في بطولة كأس العالم للأندية في أخر لقاء للفريق.

أجايي شارك بديلاً في الشوط الثاني أمام بالميراس في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع بمونديال الأندية المُقام حالياً في قطر.

وفي تصريحات نقلها الموقع الرسمي للنادي الأهلي قال أجايي :"كنت أتمنى المشاركة في كأس العالم للأندية، خاصة أنني كنت أعاني من إصابة خلال الفترة الماضية".

وأضاف جناح الأهلي :"تحققت أمنيتي في مباراة بالميراس وشاركت مع الأهلي في المونديال، أخر ظهور لي كان في نهائي دوري الأبطال، لكنني عدت اليوم في لقاء التتويج ببرونزية العالم".

وأتم أجايي :"أود أن أشكر الجهاز الفني والفريق الطبي واللاعبين على الدعم المستمر لي خلال الفترة الماضية ومساعدتي على العودة من جديد للمشاركة مع الفريق بعد الإصابة".