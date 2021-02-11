أيمن أشرف: روح الأهلي كلمة السر في الحصول على ميدالية بالمونديال

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- ريهام حمدي

أكد أيمن أشرف لاعب النادي الأهلي، سعادته بالإنجاز الذي حققه الفريق، بحصد الميدالية البرونزية في كأس العالم للأندية.

وحقق الأهلي فوز على بالميراس البرازيلي ‏بركلات الترجيح 3-2، في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع.

وقال أشرف: "جميع اللاعبين كانوا على قدر المسئولية، ونجحنا في تحقيق إنجاز جديد يحسب ‏لنا وللجهاز الفني بقيادة المدير الفني بيتسو موسيماني".‏

وأضاف لاعب الأهلي: "الفريق كان لديه هدف منذ وصوله إلى قطر، وهو الفوز بميدالية في ‏مونديال الأندية، ونجح في تحقيق ذلك اليوم على حساب بالميراس بطل أمريكا الجنوبية".‏

واختتم أيمن أشرف تصريحاته مؤكدًا أن روح الأهلي وشخصية لاعبيه تظهر دائمًا في ‏المواقف الصعبة، وكانت كلمة السر في العروض التي قدمها الفريق والمشوار المميز جدا في كأس العالم للأندية، حيث كان خير ‏ممثل للقارة الإفريقية في البطولة.