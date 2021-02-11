بث مباشر | مشاهدة مباراة بايرن ميونخ وتيجريس في كأس العالم للاندية قطر 2020 (انتهت)

يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر لنهائي كأس العالم للاندية قطر 2020، بين بايرن ميونخ الألماني وتيجريس أونال المكسيكي، ضمن أهم مباريات اليوم الخميس 11-2-2021.

ينقل بث مباشر مباراة بايرن ميونخ وتيجريس على قناة بي ان سبورت HD1، وبي ان سبورت المفتوحة، بصوت المعلق “حفيظ دراجي”، كما ينقل على قناة الكأس 1، بصوت “خليل البلوشي وخالد الحدي”.

وتقام مواجهة بايرن ميونخ وتيجريس على ملعب المدينة التعليمية، بإدارة من الحكم الأوروجوياني “إستيبان أوستوجيتش”، وتنطلق صافرة البداية في تمام الساعة 18:00 بتوقيت جرينتش، 20:00 بتوقيت مصر، 21:00 بتوقيت السعودية.

أدى فوز بايرن ميونخ الألماني بنتيجة (2-0) على الاهلي المصري في نصف نهائي كأس العالم للاندية، إلى تمديد سلسلة انتصاراتهم القصيرة إلى ست مباريات تنافسية، كما أتاح له فرصة تحقيق اللقب للمرة الثانية في تاريخه.

وتعد مشاركة بايرن ميونخ في كأس العالم للأندية هذا الموسم هي الثانية له، إذ سبق له خوض منافسات البطولة في عام 2013، وحقق اللقب حينها على حساب فريق البلد المضيف “الرجاء البيضاوي” المغربي.

وتقدم بايرن ميونخ في النتيجة في الشوط الأول من آخر 8 مباريات خاضها، وبشكلٍ عام نجح العملاق البافاري في التسجيل في 52 مباراة متتالية في جميع المسابقات.

على الجانب الآخر، مستمتعًا بالفترة الأكثر نجاحًا في تاريخه مع خمسة ألقاب محلية خلال السنوات العشر الماضية، سيحلم “تيجريس أونال” بأن يصبح رابع فريق غير أوروبي يحقق لقب كأس العالم للاندية بعدما خطفت الأندية البرازيلية الثلاثة “ساو باولو، انترناسيونال، وكورينثيانز”، اللقب أعوام 2000، 2005، 2006 على الترتيب.

وخلال مشاركته الأولى في كأس العالم للأندية، بدأ تيجريس البطولة من الدور الثاني ونجح في عبور بطل آسيا “أولسان هيونداي” بهدفين مقابل هدف واحد، ليواجه “بالميراس” في نصف النهائي ويتغلب عليه بهدف دون رد ليزيحه من طريقه نحو النهائي.

وفرديًا، ستسلط الأضواء على “روبرت ليفاندوفسكي” من بايرن ميونخ حيث سجل هدفين في مباراة الاهلي احتل بهما المرتبة الثانية في جدول هدافي كأس العالم للاندية، فيما يحتل صدارته مهاجم تيجريس، الدولي الفرنسي “أندري بيير جينياك”، والذي سجل في آخر 5 مواجهات للفريق المكسيكي أمام أندية خارجية.

بايرن ميونخ 1-0 تيجريس أونال

???? ملعب المدينة التعليمية (قطر-الريان)

???? كأس العالم للأندية 2020 (النهائي)

انتهت

بث مباشر بايرن وتيجريس

???? أهلاً وسهلاً بكم في هذا البث المباشر لمباراة نهائي كأس العالم للأندية 2020 بين بايرن ميونخ وتيجريس أونال.

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???? أصحبكم خلال تغطية نهائي مونديال الأندية “محمود ماهر” من مركز البث المباشر بموقع الخليج 365

تشكيلة بايرن ميونخ الاساسية: مانويل نوير – ألفونسو ديفيز – لوكاس هيرنانديز – سولي – بنجامين بافار – جوشا كيميش – دافيد ألابا – سيرج جنابري – كينجسلي كومان – ليروا ساني – روبرت ليفاندوفسكي.

مانويل نوير – ألفونسو ديفيز – لوكاس هيرنانديز – سولي – بنجامين بافار – جوشا كيميش – دافيد ألابا – سيرج جنابري – كينجسلي كومان – ليروا ساني – روبرت ليفاندوفسكي. تشكيلة تيجريس أونال الاساسية: جوزمان – دويناس – سالسيدو – رياس – رودريجيز – أكوينو – كاريوكا – بيتزارو – كوينونيس – جونزاليز إسبينولا – بيير جينياك.

جوزمان – دويناس – سالسيدو – رياس – رودريجيز – أكوينو – كاريوكا – بيتزارو – كوينونيس – جونزاليز إسبينولا – بيير جينياك. الشوط الأول

18″ إلغاء هدف لصالح بايرن ميونخ بداعي تسلل روبرت ليفاندوفسكي وحجبه للرؤية على حارس مرمى تيجريس “جوزمان” لحظة تسديد جوشا كيميش لكرة صاروخية من حوالي 20 ياردة.

18″ كيميش سدد بكل قوة بالقدم اليمنى لتذهب الكرة على أقصى يمين الحارس الذي لم يحرك ساكنًا، لكن الحكم طلب مراجعة تقنية الفار بسبب شك في استغلال ليفاندوفسكي لتسلله بحجب الرؤية على الحارس.

34″ العارضة تتصدى لتصويبة من ليروا ساني، ليفلت تيجريس من هدف جديد..

42″ بطاقة صفراء للاعب تيجريس “دويناس”

45″ انتهاء الشوط الأول بالتعادل 0/0

الشوط الثاني

45″ صافرة بداية الشوط الثاني..

61″ ⚽️ جوووووووووووووووووووووووول…بايرن ميونخ يتقدم بالهدف الأول عن طريق “بنجامين بافار” بعد متابعة ممتازة لكرة رأسية لليفاندوفسكي سقطت من يد الحارس جوزمان.

61″ الحكم يراجع تقنية الفار للتأكد من صحة الهدف ، لكن الإعادة تظهر ذراع ليفاندوفسكي الايسر في التسلل

62″ الحكم يقرر احتساب الهدف رغم وجود تسلل باليد اليسرى لليفاندوفسكي، في العديد من المباريات مثل هذه اللقطات تُحتسب تسلل لكن اليوم احتسبت للبايرن !

64″ ???? التغيير الأول في صفوف بايرن ميونخ بنزول توليسو بدلاً من سيرج جنابري

65″ نجوم النادي الأهلي يحضرون مباراة البايرن وتيجريس من المدرجات..

73″ ???? ثلاث تغييرات دفعة واحدة في بايرن ميونخ بنزول موسيلا بدلاً من ليروا ساني ، ونزول تشوبو موتينج بدلاً من ليفاندوفسكي، ونزول دوجلاس كوستا بدلاً من كينجسلي كومان..

80″ ???? تغيير في صفوف تيجريس أونال بنزول “جوليان كوينونيس” بدلاً من رودريجيز.

80″ ???? بووووووووووم…تصويبة قوية من مسافة 25 ياردة عن طريق الفرنسي “توليسو” يتصدى لها الحارس جوزمان لتفلت من يديه وترتطم في القائم الأيمن وتعود إليه من جديد.. الحظ ينقذ تيجريس ويبقيه في اللعبة.

83″ بابابابابابابا…المدافع كارلوس سالسيدو كاد يورط فريقه ويسجل بالخطأ في مرماه بإعادة الكرة بالرأس بشكل خاطيء أثناء تقدم جوزمان الذي لحق بالكرة قبل الخط في اللحظة الأخيرة..

84″ أوووووووووووووووووووووووووووووووه…فرصة مزدوجة تضيع على بايرن ميونخ.. الحارس جوزمان يتصدى لتصويبة قوية من موتينج داخل منطقة الجزاء لترتد إليه ويمررها موتينج لأحد زملاءه والذي سدد بلمسة واحدة ويتصدى الحارس من جديد..

89″ ???? لاعب تيجريس كاريوكا يتحصل على بطاقة صفراء

90″ صافرة نهاية المباراة بفوز بايرن ميونخ

بايرن ميونخ يتوج بكأس العالم للأندية للمرة الثانية في التاريخ ????

بايرن ميونخ يكرر انجاز عام 2013 عندما توج بكأس العالم للأندية لأول مرة في تاريخه على أرض المغرب أمام الرجاء البيضاوي.

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