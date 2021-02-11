نتيجة مباراة الاتحاد السكندري والاسماعيلي فى الدوري المصري اليوم

تعرف على نتيجة مباراة الاتحاد السكندري والاسماعيلي فى الدوري المصري، فى إحدي مباريات اليوم الخميس 11 فبراير 2021، ضمن منافسات الجولة الـ11.

فاز الاتحاد السكندري (زعيم الثغر) على ضيفه الإسماعيلي بهدف دون مقابل، فى المباراة التي اقيمت مساء اليوم على ملعب برج العرب بالاسكندرية.

ويدين فريق الاتحاد بالفضل فى الفوز اليوم للاعبه “كريم الديب” الذي سجل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 69 من ضربة جزاء.

ورفع الاتحاد رصيده إلى 14 نقطة في المركز العاشر بجدول ترتيب الدوري المصري، فيما تجمد رصيد الإسماعيلي عند ثماني نقاط في المركز السابع عشر (قبل الأخير).

كان فريق الاتحاد قد تلقي الخسارة خارج ملعبه فى الجولة الماضية بالدوري امام المتصدر الزمالك بنتيجة 2-صفر، وكذلك تلقي الاسماعيلي الخسارة على ملعبه من سموحة 2-صفر.

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