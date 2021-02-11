فيديو يوتيوب | شاهد اهداف مباراة بايرن ميونخ وتيجريس في كأس العالم للأندية “هدف بافارد يتوج البافاري بالسداسية”

يقدم لكم موقع الخليج 365 فيديو يوتيوب لأهداف نهائي كأس العالم للاندية قطر 2020، بين بايرن ميونخ الألماني وتيجريس أونال المكسيكي، ضمن أهم مباريات اليوم الخميس 11-2-2021، والمنتهية بتحقيق العملاق البافاري اللقب بفضل هدف الظهير الأيمن الفرنسي “بنيامين بافارد”.

نقل بث مباشر مباراة بايرن ميونخ وتيجريس على قناة بي ان سبورت HD1، وبي ان سبورت المفتوحة، بصوت المعلق “حفيظ دراجي”، كما نقل على قناة الكأس 1، بصوت “خليل البلوشي وخالد الحدي”.

وأقيمت مواجهة بايرن ميونخ وتيجريس على ملعب المدينة التعليمية، بإدارة من الحكم الأوروجوياني “إستيبان أوستوجيتش”، وانطلقت صافرة البداية في تمام الساعة 18:00 بتوقيت جرينتش، 20:00 بتوقيت مصر، 21:00 بتوقيت السعودية.

توج نادي “بايرن ميونخ” الألماني ببطولة كأس العالم للأندية، للمرة الثانية في تاريخه، عقب فوزه بهدف مقابل لا شيء، على “تيجريس أونال” المكسيكي، ليكرر إنجاز برشلونة بتحقيق السداسية التاريخية.

وسجل هدف اللقاء الوحيد الظهير الأيمن “بنيامين بافارد” في الدقيقة (59)، وذلك من متابعته لكرة عائدة من حارس المرمى اثناء اشتراكه في كرة عالية داخل منطقة الجزاء مع المهاجم “روبرت ليفاندوفسكي”.

وكان بايرن ميونخ قد انتصر على الاهلي المصري بنتيجة (2-0) في نصف نهائي كأس العالم للاندية، فيما بدأ تيجريس البطولة من الدور الثاني ونجح في عبور بطل آسيا “أولسان هيونداي” بهدفين مقابل هدف واحد، ليواجه “بالميراس” في نصف النهائي ويتغلب عليه بهدف دون رد ليزيحه من طريقه نحو النهائي.

وتعد مشاركة بايرن ميونخ في كأس العالم للأندية هذا الموسم هي الثانية له، إذ سبق له خوض منافسات البطولة في عام 2013، وحقق اللقب حينها على حساب فريق البلد المضيف “الرجاء البيضاوي” المغربي.

وتحصل لاعب بايرن ميونخ “جوشوا كيميش” على ثالث أفضل لاعب في كأس العالم للأندية، فيما حقق مهاجم تيجريس “أندري بيير جينياك” جائزة ثاني أفضل لاعب، بينما أحرز “روبرت ليفاندوفسكي” الجائزة الذهبية كأفضل لاعب في البطولة.