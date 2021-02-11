فيديو يوتيوب | شاهد اهداف الاتحاد والاهلي في الدوري السعودي اليوم “حجازي ينقذ النمور”

يقدم لكم موقع الخليج 365 فيديو يوتيوب اهداف مباراة الاتحاد والاهلي في الدوري السعودي (دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين)، في أهم مباريات اليوم الخميس 11-2-2021، ضمن الجولة 18.

اقتنص الاتحاد تعادلا مثيراً من مضيفه الأهلي 1 / 1، فى المباراة التي اقيمت على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية.

وتقدم الأهلي عن طريق عبد الرحمن غريب في الدقيقة 24، قبل أن يسجل أحمد حجازي هدف التعادل للاتحاد في الدقيقة 85.

وبهذا التعادل أهدر الاهلي فرصة تصدر الدوري السعودي ولو مؤقتا، حيث رفع التعادل رصيده إلى 34 نقطة في المركز الثاني بفارق نقطة خلف الشباب الذي يلعب يوم السبت أمام فريق النصر،فى المقابل يحتل الاتحاد المركز الرابع برصيد 29 نقطة.

نقل بث مباشر مباراة الاتحاد والاهلي على قناة السعودية الرياضية 1، بصوت المعلق “فهد العتيبي”، كما نقل على قناة قناة السعودية الرياضية 4، بصوت “سمير المعيرفي”.

تعد مواجهة الاتحاد والاهلي من أعرق وأهم مباريات الكرة السعودية، حيث ألتقى الفريقين في 93 مباراة في مسابقة الدوري، وحقق العميد الانتصار في 31 لقاء، مقابل 30 للراقي، وسيطر التعادل على 32 مباراة.

وكانت آخر مواجهة جمعت الاتحاد والاهلي في الدور الأول من الدوري السعودي الموسم الجاري قد انتهت بفوز العميد بهدفين نظيفين، لينهي عقدته بغياب الانتصار أمام الراقي بعد 16 مباراة متتالية.

إليكم اهداف المباراة

هدف تقدم الاهلي “عبدالرحمن غريب” بصوت المعلق سمير المعيرفي

هدف تقدم الاهلي “عبدالرحمن غريب” بصوت المعلق فهد العتيبي

هدف تعادل الاتحاد “أحمد حجازي” 1-1 بصوت المعلق سمير المعيرفي

هدف تعادل الاتحاد “أحمد حجازي” بصوت المعلق “فهد العتيبي”

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