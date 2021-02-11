نتيجة مباراة الاهلي والاتحاد في الدوري السعودي اليوم

تعرف على نتيجة مباراة الاهلي والاتحاد في الدوري السعودي (دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين)، في أهم مباريات اليوم الخميس 11-2-2021، ضمن الجولة 18.

اقتنص الاتحاد تعادلا مثيراً من مضيفه الأهلي 1 / 1، فى المباراة التي اقيمت على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية.

وتقدم الأهلي عن طريق عبد الرحمن غريب في الدقيقة 24، قبل أن يسجل أحمد حجازي هدف التعادل للاتحاد في الدقيقة 85.

وبهذا التعادل أهدر الاهلي فرصة تصدر الدوري السعودي ولو مؤقتا، حيث رفع التعادل رصيده إلى 34 نقطة في المركز الثاني بفارق نقطة خلف الشباب الذي يلعب يوم السبت أمام فريق النصر،فى المقابل يحتل الاتحاد المركز الرابع برصيد 29 نقطة.

وبدأت المباراة بضغط من جانب الأهلي، الذي سعى منذ البداية إلى استغلال الروح المعنوية الهائلة التي يمر بها الفريق بعد فوزه في المرحلة الماضية على الوحدة 4-2.

ودخل الأهلي المباراة بهجومه المكون من السوري عمر السومة ويسانده من الخلف سلمان المؤشر والروماني ميتريتا، فيما قاد الصربي أليكس بريوفيتش هجوم الاتحاد بمساندة كل من فهد المولد والبرازيلي رومارينيو.

وبدت جدية الأهلي في العديد من الفرص التي أضاعها في الشوط الأول، عن طريق السومة وميتريتا وغيرهم، فيما حاول دفاع الاتحاد الوقوف بصمود أمام ضغط الأهلي.

وتعرض الأهلي لضربة قوية في الشوط الأول، حينما أصيب لاعبه الروماني المتألق في الفترة الأخيرة ميتريتا، ليضطر فلادان ميلويفيتش مدرب الفريق إلى إخراجه والدفع بعد الرحمن غريب في الدقيقة 19.

ونجح الأهلي في تسجيل هدفه الأول في المباراة عن طريق عبد الرحمن غريب الذي تلقى تمريرة على حدود منطقة الجزاء من عبد الله حسون، ليسدد كرة فشل البرازيلي جروهي حارس الاتحاد في التعامل معها، لتهز شباكه في الدقيقة 24 ملعنة تقدم الأهلي.

وبمرور الوقت بدأ الاتحاد يخرج من مناطقه، محاولا عدم الاستسلام لضغط الأهلي، مما تسبب في فتح مساحات كبيرة في خط دفاع الفريق حاول فريق الأهلي استغلالها.

ومع بداية الشوط الثاني دخل الاتحاد بقوة بغرض تسجيل هدف التعادل، فيما بادله الأهلي الهجمات.

وفي الدقيقة 60 طالب لاعبو الاتحاد بركلة جزاء، بعد تدخل من معتز هوساوي على بريوفيتش مهاجم الاتحاد داخل منطقة الجزاء، لكن الحكم لجأ إلى تقنية حكم الفيديو المساعد (فار) ليقرر بعد ذلك عدم احتساب ركلة جزاء ومواصلة اللعب.

بعد ذلك عاد الأهلي للهجوم على مرمى الاتحاد مجددا، لكن دون أي خطورة تذكر على مرمى جروهي.

وفي الدقيقة 70 تبادل كريم الأحمدي الكرة مع رومارينيو، ليسدد الأخير كرة أمسك بها محمد العويس بسهولة.

وبعدها بدقيقتين وجه رومارينيو ضربة رأس بتجاه مرمى الأهلي، لكن العويس أنقذ مرماه من هدف محقق إلى ضربة ركنية لم تسفر عن جديد.

وفي الدقيقة 85 أسفر مجهود الاتحاد عن تسجيل هدف التعادل عن طريق مدافعه المصري أحمد حجازي، الذي تلقى كرة عرضية من ضربة ركنية نفذها سعود عبد الحميد، ليسددها حجازي في الشباك مسجلا هدف التعادل.

وسدد حمد المنصور كرة قوية جدا بقدمه اليمنى، لكنها مرت بمحاذاة القائم الأيسر لمرمى الأهلي في الدقيقة الأخيرة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع المقدر بأربعة دقائق.

نقل بث مباشر مباراة الاتحاد والاهلي على قناة السعودية الرياضية 1، بصوت المعلق “فهد العتيبي”، كما نقل على قناة قناة السعودية الرياضية 4، بصوت “سمير المعيرفي”.

تعد مواجهة الاتحاد والاهلي من أعرق وأهم مباريات الكرة السعودية، حيث ألتقى الفريقين في 93 مباراة في مسابقة الدوري، وحقق العميد الانتصار في 31 لقاء، مقابل 30 للراقي، وسيطر التعادل على 32 مباراة.

وكانت آخر مواجهة جمعت الاتحاد والاهلي في الدور الأول من الدوري السعودي الموسم الجاري قد انتهت بفوز العميد بهدفين نظيفين، لينهي عقدته بغياب الانتصار أمام الراقي بعد 16 مباراة متتالية.

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