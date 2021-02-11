يقدم لكم موقع الخليج 365، جدول ترتيب الدوري الليبي بعد نتائج مباريات اليوم، ضمن الجولة الثانية من المجموعة الأولى والثانية.

ويقام الدوري الليبي بنظام المجموعتين هذا الموسم، إذ تضم المجموعة الأولى 12 فريق، كما هو الحال في المجموعة الثانية، على أن يتأهل البطل والوصيف من كل مجموعة إلى دورة رباعية يتوج من خلالها الفريق المتصدر.

وأقيمت اليوم 4 مباريات ضمن الجولة الثانية، ثلاثة منهما في المجموعة الأولى، حيث واجه نجوم أجدابيا فريق دارنس، وقابل النصر نظيره “التحدي”، واصطدم شباب الجبل بفريق الصداقة، وفي المجموعة الثانية لعب أهلي طرابلس مع فريق أبو سليم.

ونجح النصر في تحقيق فوزه الثاني في الدوري الليبي الممتاز هذا الموسم، عقب تفوقه في ديربي مدينة بنغازي على “التحدي” بنتيجة (2-1 ) في المباراة التي أقيمت على ملعب شهداء بنينا.

وافتتح النصر التسجيل عند الدقيقة (63) عن طريق المدافع عبد الله الشريف، قبل ان يضيف خطاب النجار الهدف الثاني في الدقيقة (74)، وسجل هدف التحدي الوحيد “عيسى الفارق” في الدقيقة (87).

وفي ملعب أجدابيا انتهت مواجهة “نجوم أجدابيا ودارنس” بالتعادل الإيجابي بهدفين لمثلهما، كما تعادل “شباب الجبل” مع الصداقة دون أهداف في المباراة التي أقيمت على ملعب المرج.

وفي المجموعة الثانية، وقع الاهلي طرابلس في فخ التعادل أمام ” أبو سليم” بنتيجة (2-2)، والتي أقيمت على ملعب طرابلس الدولي.

وتقدم نادي أبو سليم في الدقيقة (27) بهدف عمر بورقيقة، وعدل “معتز المهدي” النتيجة للأهلي طرابلس من علامة الجزاء، في الدقيقة (38.)، وعاد اللاعب ذاته ليسجل هدف التقدم للأهلي في الدقيقة (67)، قبل ان يدرك أبو السليم التعادل في الدقائق الأخيرة من المباراة.

والتالي جدول ترتيب الدوري الليبي بعد نتائج مباريات اليوم

المجموعة الأولى

النصر 6 نقاط – لعب 2. الأخضر 6 نقاط – لعب 2. خليج سرت 3 نقاط – لعب 2. الأهلي بنغازي 3 نقاط – لعب 1. التحدي 3 نقاط – لعب 2. الهلال 3 نقاط – لعب 2. شباب الجبل نقطتين – لعب 2. الصداقة نقطتين – لعب 2. دارنس نقطتين – لعب 2. نجوم أجدابيا نقطة – لعب 2. الأنور 0 نقاط – لعب 1. التعاون 0 نقاط – لعب 1.

المجموعة الثانية