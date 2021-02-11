بث مباشر | مشاهدة مباراة الاتحاد والاهلي في الدوري السعودي (انتهت)

يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر لمباراة ديربي جدة بين “الاتحاد والاهلي”، في أهم مباريات اليوم الخميس 11-2-2021، ضمن الجولة 18 من الدوري السعودي “دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين”.

ينقل بث مباشر مباراة الاتحاد والاهلي على قناة السعودية الرياضية 1، بصوت المعلق “فهد العتيبي”، كما ينقل على قناة قناة السعودية الرياضية 4، بصوت “سمير المعيرفي”.

وتقام مواجهة الاتحاد والاهلي على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية، وتنطلق صافرة البداية في تمام الساعة 17:20 بتوقيت جرينتش، 19:20 بتوقيت مصر، 20:20 بتوقيت السعودية.

تعد مواجهة الاتحاد والاهلي من أعرق وأهم مباريات الكرة السعودية، حيث ألتقى الفريقين في 93 مباراة في مسابقة الدوري، وحقق العميد الانتصار في 31 لقاء، مقابل 30 للراقي، وسيطر التعادل على 32 مباراة.

وكانت آخر مواجهة جمعت الاتحاد والاهلي في الدور الأول من الدوري السعودي الموسم الجاري قد انتهت بفوز العميد بهدفين نظيفين، لينهي عقدته بغياب الانتصار أمام الراقي بعد 16 مباراة متتالية.

ويتواجد “الاتحاد” في المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 28 نقطة، جمعها من 17 مباراة، انتصر في 7 مناسبات، وتعادل في مثلها، وتلقى 3 هزائم، وسجل لاعبوه 22 هدف، واهتزت شباكه 16 مرة.

في المقابل، يحتل “الاهلي” المركز الثالث برصيد 33 نقطة من 17 لقاء، فاز في 10 مباريات، وتعادل في 3، وخسر في 4 مناسبات، وسجل لاعبوه 30 هدف، واستقبلت شباكه 25.

الاتحاد 1/1 الاهلي

???? ملعب مدينة الملك عبد الله

???? الدوري السعودي للمحترفين (الجولة 18)

انتهت

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