شاهد هدف احمد حجازي اليوم في ديربي جدة بين الاتحاد والاهلي

سجل نجم دفاع منتخب مصر “احمد حجازي” أول أهدافه بقميص نادي الاتحاد السعودي، مساء اليوم الخميس 11 فبراير 2021، خلال الدقائق الأخيرة من مباراة ديربي جدة أمام الأهلي في الجولة 18 من الدوري السعودي للمحترفين.

وتأخر الاتحاد بهدف في الدقائق الـ 25 الأولى من المباراة سجله “عبد الرحمن غريب”، واستمر تفوق نمور الاتي بهذا الهدف حتى الدقائق الخمس الأخيرة من المباراة، والتي شهدت تسجيل أحمد حجازي لهدف التعديل بعد متابعة لعرضية من ركنية نفذها سعود عبد الحميد.

وانضم أحمد حجازي في الميركاتو الصيفي الماضي على سبيل الإعارة من وست بروميتش البيون، واستطاع على مدار الأشهر الماضية تسجيل مشاركته في 16 مباراة في الدوري السعودي للمحترفين بالاضافة إلى مشاركته في البطولة العربية أمام الشباب.

شاهد هدف احمد حجازي في ديربي جدة