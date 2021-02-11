بث مباشر | شاهد بايرن ميونخ وتيجريس اونال في نهائي كأس العالم للأندية “كورة لايف”

يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر كورة لايف لنهائي كأس العالم للاندية قطر 2020، بين بايرن ميونخ الألماني وتيجريس أونال المكسيكي، ضمن أهم مباريات اليوم الخميس 11-2-2021.

ينقل بث مباشر مباراة بايرن ميونخ وتيجريس على قناة بي ان سبورت HD1، وبي ان سبورت المفتوحة، بصوت المعلق “حفيظ دراجي”، كما ينقل على قناة الكأس 1، بصوت “خليل البلوشي وخالد الحدي”.

وتقام مواجهة بايرن ميونخ وتيجريس على ملعب المدينة التعليمية، بإدارة من الحكم الأوروجوياني “إستيبان أوستوجيتش”، وتنطلق صافرة البداية في تمام الساعة 18:00 بتوقيت جرينتش، 20:00 بتوقيت مصر، 21:00 بتوقيت السعودية.

أدى فوز بايرن ميونخ الألماني بنتيجة (2-0) على الاهلي المصري في نصف نهائي كأس العالم للاندية، إلى تمديد سلسلة انتصاراتهم القصيرة إلى ست مباريات تنافسية، كما أتاح له فرصة تحقيق اللقب للمرة الثانية في تاريخه.

وتعد مشاركة بايرن ميونخ في كأس العالم للأندية هذا الموسم هي الثانية له، إذ سبق له خوض منافسات البطولة في عام 2013، وحقق اللقب حينها على حساب فريق البلد المضيف “الرجاء البيضاوي” المغربي.

وتقدم بايرن ميونخ في النتيجة في الشوط الأول من آخر 8 مباريات خاضها، وبشكلٍ عام نجح العملاق البافاري في التسجيل في 52 مباراة متتالية في جميع المسابقات.

على الجانب الآخر، مستمتعًا بالفترة الأكثر نجاحًا في تاريخه مع خمسة ألقاب محلية خلال السنوات العشر الماضية، سيحلم “تيجريس أونال” بأن يصبح رابع فريق غير أوروبي يحقق لقب كأس العالم للاندية بعدما خطفت الأندية البرازيلية الثلاثة “ساو باولو، انترناسيونال، وكورينثيانز”، اللقب أعوام 2000، 2005، 2006 على الترتيب.

وخلال مشاركته الأولى في كأس العالم للأندية، بدأ تيجريس البطولة من الدور الثاني ونجح في عبور بطل آسيا “أولسان هيونداي” بهدفين مقابل هدف واحد، ليواجه “بالميراس” في نصف النهائي ويتغلب عليه بهدف دون رد ليزيحه من طريقه نحو النهائي.

وفرديًا، ستسلط الأضواء على “روبرت ليفاندوفسكي” من بايرن ميونخ حيث سجل هدفين في مباراة الاهلي احتل بهما المرتبة الثانية في جدول هدافي كأس العالم للاندية، فيما يحتل صدارته مهاجم تيجريس، الدولي الفرنسي “أندري بيير جينياك”، والذي سجل في آخر 5 مواجهات للفريق المكسيكي أمام أندية خارجية.

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