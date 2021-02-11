الدوري السعودي | وليد الفراج يُسعد جماهير الهلال قبل لقاء النصر والشباب!

تحدث الإعلامي السعودي، وليد الفراج، عن مباراة النصر والشباب المقبلة في الجولة 18 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، حيث أكد أن أي نتيجة للمباراة ستكون في صالح نادي الهلال.

وقال الفراج من خلال حسابه الشخصي على موقع “تويتر” “مباراة النصر والشباب، ستحدد شكل المنافسة على لقب الدوري، في الموسم الرياضي الحالي. النصر، إذا خسر اللقاء أمام الشباب، فسيودع المنافسة على لقب الدوري رسميًا، وسيكون حلمه الوحيد، هو الحصول على مركز متقدم”.

وأضاف “في حال فوز النصر، على الشباب، سيمهد الطريق للثلاثي الهلال والأهلي والاتحاد، من أجل الوصول إلى صدارة المسابقة، والزحف نحو اللقب”.

تجدير الإشارة إلى أن الشباب يحتل حاليًا صدارة الدوري السعودي برصيد 35 نقطة، وبفارق نقطتين عن الهلال والأهلي، الثاني والثالث على التوالي، ويتواجد الاتحاد في المركز الرابع برصيد 28 نقطة، على بعد 3 نقاط من النصر صاحب المركز الخامس.