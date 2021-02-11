بث مباشر | مشاهدة مباراة الاهلي وبالميراس في كأس العالم للاندية قطر 2020 (انتهت)

يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر لمباراة تحديد المركز الثالث والرابع في كأس العالم للاندية قطر 2020، بين الاهلي المصري وبالميراس البرازيلي، ضمن أهم مباريات اليوم الخميس 11-2-2021.

ينقل بث مباشر مباراة الاهلي وبالميراس على قناة بي ان سبورت HD1، وبي ان سبورت المفتوحة، بصوت المعلق “علي محمد علي”، كما ينقل على قناة الكأس 1، بصوت “أحمد الطيب وسمير اليعقوبي”.

وتقام مواجهة الاهلي وبالميراس على ملعب المدينة التعليمية، بإدارة من الحكم السنغالي “ماجيتي نداي”، وتنطلق صافرة البداية في تمام الساعة 15:00 بتوقيت جرينتش، 17:00 بتوقيت مصر، 18:00 بتوقيت السعودية.

قد يشعر الاهلي بالإرهاق بعد أول مواجهة تنافسية له مع منافس أوروبي في كأس العالم للاندية، حيث خرج من الدور نصف النهائي على يد “بايرن ميونيخ”، ورغم ذلك سيحاول تجاوز الصعوبات التي تواجهه لتحقيق الانتصار على “بالميراس” وخطف الميدالية البرونزية للمرة الثانية في تاريخه.

وحُرم الاهلي من خدمات نجميه “محمود كهربا وحسين الشحات” في مباراة اليوم، وذلك بقرار من الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” بسبب خرقهما للإجراءات الاحترازية، كما يغيب “علي معلول” للإصابة.

وكان الاهلي قد تأهل إلى نصف نهائي كأس العالم للاندية بعد تغلبه على “الدحيل” بهدف مقابل لا شيء، في المباراة التي أقيمت الخميس 4 فبراير 2021 على ملعب “المدينة التعليمية”.

وتعد خسارة الاهلي أمام “بايرن ميونخ” هي الأولى له هذا الموسم وذلك بعد 9 انتصارات، و3 تعادلات في جميع المسابقات، وبشكلٍ عام انتهت سلسلة المارد الأحمر الخالية من الهزائم والتي توقفت عند 32 مباراة.

وفي مشاركته السادسة في كأس العالم للأندية، وقبل مواجهة اليوم أمام بالميراس، خاض الاهلي 14 مباراة في المسابقة القارية، فاز في 4 مناسبات فقط، وخسر في 10، وتوج بالمركز الثالث مرة واحدة في 2006، بينما حصل على المركز الرابع في 2012، فيما تواجد في المركز السادس 3 مرات.

أما “بالميراس” فهو مرشح قوي من قبل النقاد والعديد من الصحف العالمية لتحقيق الانتصار واحتلال المركز الثالث، بعدما تعرض لصدمة قوية بخسارته أمام بطل أمريكا الشمالية “تيجريس أونال” المكسيكي في نصف النهائي.

ويمتلك بالميراس حظًا وافرًا أمام الاهلي وذلك استنادًا على الأرقام والاحصائيات، حيث سبق وان خسر الفريق المصري في مواجهتين جمعته بأندية برازيلية في كأس العالم للاندية.

وكانت مواجهتين الاهلي في نصف النهائي، إذ خسر أمام “انترناسيونال” في نسخة 2006 وحقق الفريق البرازيلي اللقب حينها على حساب “برشلونة”، كما خسر أمام “كورينثيانز” وفاز هو الآخر باللقب على حساب تشيلسي في نسخة 2012.

الأهلي 0-0 بالميراس

تعادل سلبي وركلات جزاء (فوز الاهلي 2/3)

???? ملعب المدينة التعليمية (قطر- الريان)

???? كأس العالم للأندية 2020 (تحديد المركز الثالث ????)

انتهت

بث مباشر الأهلي بالميراس

???? أهلاً بكم في هذا البث المباشر لقمة مباريات اليوم بين الأهلي وبالميراس في مباراة تحديد المركز الثالث في مونديال العالم للأندية 2020 المقام حاليًا على الأراضي القطرية.

♻️ لا تنسى تحديث هذه الصفحة عن طريق “ريفريش” للحصول على تفاصيل المباراة أثناء سير اللعب أول بأول.

???? أصحبكم من مركز البث المباشر “محمود ماهر” لتغطية أحداث اللقاء

???????? تشكيلة الأهلي الأساسية: محمد الشناوي – أيمن أشرف – بدر بانون – ياسر إبراهيم – محمد هاني -حمدي فتحي – عمرو السولية – أكرم توفيق – محمد مجدي أفشة – طاهر محمد طاهر – والتر بواليا.

محمد الشناوي – أيمن أشرف – بدر بانون – ياسر إبراهيم – محمد هاني -حمدي فتحي – عمرو السولية – أكرم توفيق – محمد مجدي أفشة – طاهر محمد طاهر – والتر بواليا. ???????? تشكيلة بالميراس الأساسية: ويفيرتون – ماتياس فينا – جوميز – لوان جارسيا – مايكي – فيليبي ميلو – باتريك دي باولا – ويليان – رافيل فيجا – روني – لويز آدريانو.

ويفيرتون – ماتياس فينا – جوميز – لوان جارسيا – مايكي – فيليبي ميلو – باتريك دي باولا – ويليان – رافيل فيجا – روني – لويز آدريانو. ????‍♂️ يُدير هذا اللقاء الحكم الدولي السنغالي ماجيتي نداي

???? يعاون ماجيتي نداي كل من جبريل كامارا، والحاج سامبا، والجواتيمالي ماريو إسكوبار حكما رابعا

???? يتولى مهمة حكم الفيديو الكندي درو فيشر، ويساعده المغربي رضوان جيد.

???? يعلق على المباراة في البث المباشر المجاني “علي محمد علي” من قنوات بي إن سبورتس.

يوجد بين صفوف بالميراس 3 لاعبين عائدين من اوروبا خلال عامي 2019 و2020

المدافع البرازيلي آلان إمبيرور – عائد من هيلاس فيروناالمدافع الباراجوياني جوستافو جوميز – عائد من ميلان

المهاجم البرازيلي لويز آدريانو – عائد من سبارتاك موسكو الروسي

وقبلهم جميعًا كان فيليبي ميلو عائد من الإنتر الايطالي عام 2017

بالميراس تأسس بعد الأهلي ب7 سنين، سنة 1914، وكان اسمه وقت تأسيسه “باليسترا إيطاليا” لأن الذين اسسوه مهاجرين إيطاليين أثناء الحرب العالمية الثانية

ومعظم مشجعي بالميراس في البرازيل من أصحاب الأصول الإيطالية

سبق للمدير الفني لنادي بالميراس آبيل فيريرا التعامل مع اللاعبين المصريين خلال تجربته في البرتغال واليونان، حيث درب المهاجم الدولي المصري أحمد حسن كوكا في سبورتينج براجا لمدة 3 سنوات (2016-2019)، وكان هو الذي أعار لاعب الوسط المصري “عمرو وردة” لنادي لاريسا، في بداية فترته مع باوك سنة 2019.

???????? لاعب أفريقي واحد فقط لعب لنادي بالميراس في الـ 30 سنة الماضية يُدعى “آندري موريرا نيلس” من غينيا الاستوائية) كان لعب فترة قصيرة مع بنفيكا وماريتمو في البرتغال ومعظم مسيرته كانت في البرازيل لانه اتولد في البرازيل، وجدته من غينيا الاستوائية.

???? آندري موريرا نيلس له قصة مثيرة جدًا.. سنة 2007، حين عرض عليه من اتحاد غينيا الاستوائية مبلغ: 200 ألف دولار لتغيير باسبوره إلى الباسبور الغيني الاستوائي كي يمثل المنتخب الأول نظير 10 آلاف دولار للمباراة الواحدة، وبالفعل وافق، وحصل على المال ومثل بلده الأصلي في 10 مباريات دولية سجل خلالهم 4 أهداف، هم الأغلى في تاريخ البلاد.

???????? كذلك لا يوجد لاعب أوروبي واحد لعب مع بالميراس في السنوات الـ 30 الماضية، باستثناء البلغاري “تياجو دا سيلفا” ذو الأصل البرازيلي.

تياجو دا سيلفا كان من الجيل الذي ربح كأس ليبرتادوريس مع بالميراس في التسعينيات.. واحترف بعدها في ايك اثينا اليوناني وراسينج جينك البلجيكي واعتزل عام 2010.

هذه كانت معلومات بسيطة عن نادي بالميراس..والآن إلى المباراة:

الشوط الأول

1″ صافرة بداية الشوط الأول .. بالتوفيق للأهلي إن شاء الله

5″ استحواذ وافضلية في التحضير من الجانب البرازيلي مع ضغط مبكر على حائزة الكرة من لاعبي الاهلي.

10″ الأهلي يواصل الضغط ويمنع بالميراس من اللعب بطريقته المفضلة

20″ جمهور الأهلي يشعل أضواء الهواتف المحمولة لتحية ضحايا نادي الزمالك الذي لقوا حدفهم في حادثة تدافع خارج ملعب الدفاع الجوي عام 2015.

26″ أوووووووووووووووووووووووووووه…أخطر فرص المباراة، بواليا يضغط على فيليبي ميلو أمام منطقة جزاء بالميراس، ليضع الكرة أمام “عمرو السولية” الذي توغل بالكرة وكان في مواجهة مباشرة مع حارس المرمى، لكنه مرر عرضية سيئة لم يلحق بها بواليا في الوقت المناسب.

26″ الأهلي يلعب بتكتيك رائع اليوم بفضل الضغط الشرس الذي يمارسه على لاعبي وسط ودفاع بالميراس.

27″ ???? بطاقة صفراء لحارس مرمى بالميراس ويفيرتون.

37″ أوووووووووووووه…محمد مجدي أفشة يحصل على تمريرة طولية رائعة داخل منطقة جزاء بالميراس، لكنه لم يحسن استغلالها وسدد الكرة جوار القائم الأيمن بقليل.

37″ أفشة بالكاد لحق بالكرة لهذا لم يتمكن منها كما ينبغي لتضيع فرصة أخرى مؤكدة للتسجيل..

38″ الأهلي أفضل بمراحل من بالميراس البطيء جدًا في الخروج بالكرة من الخلف للأمام..

39″ أوووووووووووووووووووووووووووووه…أول فرصة حقيقية لفريق بالميراس ، رأسية نموذجية من اللاعب “روني” بعد تلقيه عرضية رائعة من الأوروجوياني “فينا” ، لكن الحارس محمد الشناوي يُبعدها بأطراف أصابعه إلى ركنية بصعوبة كبيرة..

41″ فرصة جديدة لفريق بالميراس بعد عرضية من ركنية على القائم القريب حولها لويز أدريانو برأسية ، لولا براعة الشناوي لكانت هدف، أمسك بها حارس مصر الأول بسهولة.

45″ ???? بطاقة صفراء للاعب وسط بالميراس ويليان.

45″ صافرة نهاية الشوط الأول .. أفضلية كبيرة للأهلي في وسط الملعب وشن الهجمات .. مع تحسن ملموس على أداء بالميراس في نهاية الشوط

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الشوط الثاني

بداية الشوط الثاني..

45″ لا توجد تغييرات في كلا الفريقين..

50″ أفضلية الأهلي مستمرة على مدار الخمس دقائق الماضية من الشوط الثاني

55″ اللعب يهدأ، وموسيماني يبدأ تحضير البدلاء لعمل تدخل فني لإعادة النشاط إلى وسط الملعب والهجوم

58″ ???? تغييران في الأهلي بنزول جونيور أجايي ومحمد شريف بدلاً من والتر بواليا ومحمد مجدي أفشة.

67″ ❌???? أووووووووووووووووووووووه….هدف ملغي للأهلي بداعي تسلل جونيور أجايي لحظة تسديد عمرو السولية لكرة عرضية تلقاها من محمد هاني داخل منطقة الجزاء..

67″ جونيور أجايي كان في وضع تسلل واضح، مع ذلك الحكم راجع تقنية الفار للتأكد منها..

69″ ???? بطاقة صفراء للاعب بالميراس “جوميز”

72″ سقوط لاعب الوسط أكرم توفيق الذي يتلقى العلاج

73″ جمهور الأهلي يشعل اضواء الهواتف لتذكر شهداء مذبحة بورسعيد 2012

74″ نهوض أكرم توفيق واستكماله للمباراة دون مشاكل، لكن موسيماني يحضر لتبديلات جديدة..

75″ ???? تغييران في الأهلي بنزول مروان محسن وآليو ديانج بدلاً من طاهر محمد طاهر وأكرم توفيق.

77″ مراوغة جميلة جدًا لجونيور أجايي في وسط الملعب، راوغ اثنان من لاعبي بالميراس في حركة واحدة، ليحصل على خطأ.

79″ بوووووووووووووووووم…قذيفة من داخل منطقة جزاء الأهلي من اللاعب “باتريك” بعدما أفلت من رقابة آليو ديانج، لكن لحسن حظ الشناوي الكرة ذهبت بعيدة جوار القائم الأيسر بقليل..

82″ ???? ثلاث تغييرات في بالميراس بنزول “دانيلو” بدلاً من دي باولا كاريرو. ونزول “مينينو” بدلاً من ويليان، ومشاركة جوستافو سكاربا بدلاً من فيجا.

90″ الحكم يضيف 3 دقائق ..

90″ الأهلي يضغط بكل قوة لتجنب ركلات الحظ

93″ صافرة نهاية الشوط الثاني والمباراة..والآن يلجأ الفريقين لركلات جزاء ترجيحية

كل الآمال تعلق على محمد الشناوي في التصدي للاعبي بالميراس

ركلات الجزاء

✅ الأهلي يسجل الركلة الأولى بنجاح 1/صفر (بدر بانون)

???? بالميراس يهدر الركلة الأولى (روني) – محمد الشناوي يتصدى.

???? الأهلي يهدر الركلة الثانية (عمرو السولية) – ويفيرتون يتصدى.

❌ بالميراس يهدر الركلة الثانية (لويز آدريانو) – وضعها جوار القائم الأيسر.

???? الأهلي يهدر الركلة الثالثة (مروان محسن) – ترتطم في القائم الأيسر.

✅ بالميراس يسجل الركلة الثالثة 1/1 (جوستافو سكاربا).

✅ الأهلي يسجل الركلة الرابعة 1/2 (محمد هاني).

✅ بالميراس يسجل الركلة الرابعة 2/2 (جوستافو جوميز).

✅ الأهلي يسجل الركلة الخامسة 2/3 (جونيور أجايي) أجمل ركلة في المقص.

???? بالميراس يهدر الركلة الخامسة 2/3 (فيليبي ميلو) محمد الشناوي يتصدى.

تتويج الأهلي بالميدالية البرونزية ????

الأهلي يكرر إنجاز 2006 عندما حصل على الميدالية البرونزية أمام نادي كلوب أميركا المكسيكي.

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