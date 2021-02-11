نصيحة لنجم الهلال السعودي: هذه الاحتفالية خطيرة وقد تُسبب الوفاة!

تلقى نجم نادي الهلال والمنتخب السعودي، سالم الدوسري، تحذيرًا خطيرًا من تكرار طريقة احتفاله عقب تسجيل الأهداف، بطريقة أكروباتية.

وكان سالم الدوسري قد احتفل بهذه الطريقة عقب إحرازه خامس أهداف الهلال في شباك العين، خلال المباراة التي أقيمت يوم الثلاثاء الماضي، وانتهت 5 ـ 0، في مواجهة مؤجلة من الجولة 16 في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وقال الإعلامي السعودي، مساعد العصيمي، في نصيحته إلى نجم الهلال “الدوسري قام بحركات خطيرة بالقفز والرجحة في الأعلي، وهذه الحركة توفي منها لاعب منذ فترة في الدوري الهندي، وأصيب آخر في الدوري الأوروبي”.

وأضاف في تصريحات فضائية “لا أعلم ما المنطق بهذه الاحتفالية، هي بها مخاطرة مبالغة. أتمنى أن يقوم الاتحاد السعودي،و روؤساء الأندية بمنع هذه الاحتفاليات، لما تمثله من خطر كبير على من يقومون بها”.

هذا ورفع الهلال رصيده إلى 33 نقطة بعد الفوز على العين بخماسية، ويحتل الفريق المركز الثاني بجدول الترتيب بفارق نقطتين عن الشباب صاحب الصدارة.