أغلقت إدارة نادي النصر السعودي ملف قضية مستحقات نادي جالطة سراي التركي المتأخرة، من صفقة المدافع البرازيلي مايكون بيريرا، بحسب ما أوردته صحيفة “اليوم” السعودية.
وأوضح المصدر أن إدارة النصر قامت بتحويل المستحقات المتأخرة لنادي جالطة سراي، وأنهت القضية والتي كانت ستحرم النادي من قيد اللاعبين الأجانب.
وكانت تقارير صحفية قد أكدت في الساعات الماضية أن الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” قرر إيقاف النصر عن تسجيل اللاعبين المحترفين ثلاث فترات مقبلة، ما لم يسدِّد المستحقات التي أدَّت إلى إصدار هذه العقوبة.
وجاءت العقوبة بسبب تأخر إدارة النصر في سداد مستحقات جالطة سراي، في صفقة المدافع البرازيلي مايكون بيريرا، بالإضافة لامتناعها عن الرد على الرسائل والإنذارات التي وصلته من نظيره التركي، قبل تصعيد القضية.
هذا ويتواجد النصر حاليًا في المركز الخامس في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 25 نقطة، جمعهم خلال 17 جولة من 7 انتصارات و4 تعادلات.
كانت هذه تفاصيل خبر السوق السعودي | إدارة النصر تُنهي أزمة المنع من القيد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على ميركاتو اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.