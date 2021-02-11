السوق السعودي | إدارة النصر تُنهي أزمة المنع من القيد

أغلقت إدارة نادي النصر السعودي ملف قضية مستحقات نادي جالطة سراي التركي المتأخرة، من صفقة المدافع البرازيلي مايكون بيريرا، بحسب ما أوردته صحيفة “اليوم” السعودية.

وأوضح المصدر أن إدارة النصر قامت بتحويل المستحقات المتأخرة لنادي جالطة سراي، وأنهت القضية والتي كانت ستحرم النادي من قيد اللاعبين الأجانب.

وكانت تقارير صحفية قد أكدت في الساعات الماضية أن الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” قرر إيقاف النصر عن تسجيل اللاعبين المحترفين ثلاث فترات مقبلة، ما لم يسدِّد المستحقات التي أدَّت إلى إصدار هذه العقوبة.

وجاءت العقوبة بسبب تأخر إدارة النصر في سداد مستحقات جالطة سراي، في صفقة المدافع البرازيلي مايكون بيريرا، بالإضافة لامتناعها عن الرد على الرسائل والإنذارات التي وصلته من نظيره التركي، قبل تصعيد القضية.

هذا ويتواجد النصر حاليًا في المركز الخامس في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 25 نقطة، جمعهم خلال 17 جولة من 7 انتصارات و4 تعادلات.