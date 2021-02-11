فيديو يوتيوب | شاهد اهداف مباراة وادي دجلة والبنك الاهلي في كأس مصر اليوم

يقدم لكم موقع الخليج 365 فيديو يوتيوب اهداف مباراة وادي دجلة والبنك الاهلي في كأس مصر، في إحدى مباريات اليوم الخميس 11-2-2021، ضمن منافسات دور 32 من المسابقة.

بلغ فريق وادى دجلة دور الستة عشر من كأس مصر، وذلك عقب فوزه على ضيفه البنك الأهلي بنتيجة 3-1، فى المباراة التي اقيمت على ملعب السكة الحديد بمدينة القاهرة.

تقدم وادي دجلة عن طريق رودي أنتوني في الدقيقة 21، لكن محمد دبش سجل هدف التعادل للبنك الأهلي، وفي الدقيقة 55 سجل محمد هلال الهدف الثاني لدجلة، قبل أن يكمل جورجينيو ثلاثية فريقه في الدقيقة 91.

وتطلع اليوم نادي وادي دجلة إلى تجاوز محنته في الدوري المصري، إذ تعرض للخسارة في الجولة الماضية أمام “غزل المحلة” في أول مباراة للمدرب الجديد التشيلي “ماريو سالاس”.

ولم يتذوق وادي دجلة طعم الانتصار في آخر 9 مباريات، ويتذيل جدول ترتيب الدوري المصري وفي رصيده 7 نقاط، جمعها من 11 مباراة.

نقل بث مباشر مباراة وادي دجلة والبنك الاهلي على قناة أون تايم سبورتس 3، وتولى إدارة لقاء وادي دجلة والبنك الاهلي، الحكم المصري “محمد حسن”

والتقى وادى دجلة والبنك الاهلي للمرة الأولى في تاريخهما في الجولة الأولى من الدوري المصري الممتاز هذا الموسم، وانتهى اللقاء بالتعادل الإيجابي (1-1).

إليكم اهداف المباراة