نتيجة مباراة سيراميكا كليوباترا وغزل المحلة فى الدوري المصري اليوم

تعرف على نتيجة مباراة سيراميكا كليوباترا وغزل المحلة فى الدوري المصري، في إحدى مباريات اليوم الخميس 11-2-2021، ضمن الجولة 13 من الدوري المصري الممتاز.

فاز سيراميكا كليوباترا على مضيفه غزل المحلة 2 / صفر، فى المباراة التي اقيمت على ملعب غزل المحلة، بإدارة من الحكم المصري “أحمد حمدي”.

وتقدم سيراميكا كليوباترا عن طريق أحمد ياسر ريان في الدقيقة 42، قبل أن يضيف محمد فتح الله لاعب غزل المحلة الهدف الثاني لسيراميكا بالخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة 80.

ورفع سيراميكا كليوباترا رصيده إلى 19 نقطة في المركز الرابع بجدول ترتيب الدوري المصري، فيما تجمد رصيد غزل المحلة عند 14 نقطة في المركز التاسع.

نقل بث مباشر مباراة غزل المحلة وسيراميكا كليوباترا على قناة أون تايم سبورتس 2، بصوت المعلق الرياضي المصري “حاتم بطيشة”.

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