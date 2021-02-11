بث مباشر | شاهد الاهلي وبالميراس في كأس العالم للأندية قطر 2020 “كورة لايف”

يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر كورة لايف لمباراة تحديد المركز الثالث والرابع في كأس العالم للأندية قطر 2020، بين الاهلي المصري وبالميراس البرازيلي، ضمن أهم مباريات اليوم الخميس 11-2-2021.

ينقل بث مباشر مباراة الاهلي وبالميراس على قناة بي ان سبورت HD1، وبي ان سبورت المفتوحة، بصوت المعلق “علي محمد علي”، كما ينقل على قناة الكأس 1، بصوت “أحمد الطيب وسمير اليعقوبي”.

وتقام مواجهة الاهلي وبالميراس على ملعب المدينة التعليمية، بإدارة من الحكم السنغالي “ماجيتي نداي”، وتنطلق صافرة البداية في تمام الساعة 15:00 بتوقيت جرينتش، 17:00 بتوقيت مصر، 18:00 بتوقيت السعودية.

قد يشعر الاهلي بالإرهاق بعد أول مواجهة تنافسية له مع منافس أوروبي في كأس العالم للأندية، حيث خرج من الدور نصف النهائي على يد “بايرن ميونيخ”، ورغم ذلك سيحاول تجاوز الصعوبات التي تواجهه لتحقيق الانتصار على “بالميراس” وخطف الميدالية البرونزية للمرة الثانية في تاريخه.

وحُرم الاهلي من خدمات نجميه “محمود كهربا وحسين الشحات” في مباراة اليوم، وذلك بقرار من الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” بسبب خرقهما للإجراءات الاحترازية، كما يغيب “علي معلول” للإصابة.

وكان الاهلي قد تأهل إلى نصف نهائي كأس العالم للاندية بعد تغلبه على “الدحيل” بهدف مقابل لا شيء، في المباراة التي أقيمت الخميس 4 فبراير 2021 على ملعب “المدينة التعليمية”.

وتعد خسارة الاهلي أمام “بايرن ميونخ” هي الأولى له هذا الموسم وذلك بعد 9 انتصارات، و3 تعادلات في جميع المسابقات، وبشكلٍ عام انتهت سلسلة المارد الأحمر الخالية من الهزائم والتي توقفت عند 32 مباراة.

وفي مشاركته السادسة في كأس العالم للأندية، وقبل مواجهة اليوم أمام بالميراس، خاض الاهلي 14 مباراة في المسابقة القارية، فاز في 4 مناسبات فقط، وخسر في 10، وتوج بالمركز الثالث مرة واحدة في 2006، بينما حصل على المركز الرابع في 2012، فيما تواجد في المركز السادس 3 مرات.

أما “بالميراس” فهو مرشح قوي من قبل النقاد والعديد من الصحف العالمية لتحقيق الانتصار واحتلال المركز الثالث، بعدما تعرض لصدمة قوية بخسارته أمام بطل أمريكا الشمالية “تيجريس أونال” المكسيكي في نصف النهائي.

ويمتلك بالميراس حظًا وافرًا أمام الاهلي وذلك استنادًا على الأرقام والاحصائيات، حيث سبق وان خسر الفريق المصري في مواجهتين جمعته بأندية برازيلية في كأس العالم للأندية.

وكانت مواجهتين الاهلي في نصف النهائي، إذ خسر أمام “انترناسيونال” في نسخة 2006 وحقق الفريق البرازيلي اللقب حينها على حساب “برشلونة”، كما خسر أمام “كورينثيانز” وفاز هو الآخر باللقب على حساب تشيلسي في نسخة 2012.

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