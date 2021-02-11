عاجل | تشكيلة الاهلي الاساسية امام بالميراس في كأس العالم للأندية 2020 “استبعاد معلول”

قرر المدير الفني الجنوب أفريقي “بيتسو موسيماني” استبعاد الظهير الأيسر الدولي التونسي “علي معلول” من تشكيلة الاهلي الاساسية امام بالميراس في مباراة تحديد المركز الثالث ببطولة كأس العالم للأندية 2020، والمقرر لها مساء اليوم الخميس على ملعب المدينة التعليمية في العاصمة القطرية الدوحة.

وأصيب علي معلول في الدقائق الـ 15 الأولى من مباراة الاهلي الماضية أمام بايرن ميونخ، وأضطر لترك مكانه لقلب الدفاع ياسر إبراهيم، ليُكمل أيمن أشرف المباراة في مركز الظهير الأيسر، وهو ما سيفعله في مباراة اليوم أمام بالميراس.

وجاءت تشكيلة الاهلي الاساسية على النحو التالي:

محمد الشناوي

أيمن أشرف – بدر بانون – ياسر إبراهيم – محمد هاني

حمدي فتحي – عمرو السولية

أكرم توفيق – محمد مجدي أفشة – طاهر محمد طاهر

والتر بواليا

والتالي تشكيلة بالميراس الاساسية:

ويفيرتون

ماتياس فينا – جوميز – لوان جارسيا – مايكي

فيليبي ميلو – باتريك دي باولا

ويليان – رافيل فيجا – روني

لويز آدريانو